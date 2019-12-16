20 Hindistanlı denizci Batı Afrika sularında kaçırıldı
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20 Hindistanlı denizci Batı Afrika sularında kaçırıldı

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, 20 Hint denizcinin Batı Afrika sularında kaçırıldığını açıkladı.

16.12.2019 19:40 | Son Güncelleme: 16.12.2019 19:45
20 Hindistanlı denizci Batı Afrika sularında kaçırıldı

, 20 Hint denizcinin Batı sularında kaçırıldığını açıkladı.


Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Batı Afrika sularındaki bir petrol tankerinden 20 Hindistanlı mürettebatın kaçırıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Abuja'daki misyonumuz konuyu komşu ülkelerin yetkililerin yanı sıra Nijeryalı yetkililerle de paylaştı" denildi.


Marshall Adaları bandıralı DUKE isimli geminin kaptanı Union Maritime ise web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, mürettebatın Angola'dan Togo'nun başkenti Lome'ye akaryakıt taşırken saldırıya uğradığını ve şirketin sorunu çözmek için ilgili makamlarla görüştüğünü bildirdi. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA
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