20 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı Kaç Oldu?
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20 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 20 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 20 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 20 Haziran Türkiye can kaybı kaç? İşte 20 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

20 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı Kaç Oldu?
20.06.2020 21:52 | Son Güncelleme: 20.06.2020 21:56

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 20 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 20 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 20 Haziran Türkiye can kaybı kaç? İşte 20 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

20 Haziran Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında son 24 saatte 41.112 test yapıldığı ve 1.248 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Bugün 22 kişi hayatını kaybetti ve kişi iyileşti.

20 Haziran Türkiye Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

20 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 186.493 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.927'ye yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 781, toplam entübe hasta sayısının 318 ise olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 158.828 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi: "Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız."

Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/VK162fvBue

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 20, 2020

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Kaynak: Tamindir

Manşet

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