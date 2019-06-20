20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde mültecillik ne demek?
3,6 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'de mültecilerin durumu nedir? Hangi sorunlarla karşılaşıyorlar? Medyanın Suriyelilere yönelik bakışta rolü nedir? ASAM / SGDD Başkanı İbrahim Vurgun Kavlak'la RÖP
20 Haziran Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle 3,6 milyonu kayıtlı Suriyeli olmak üzere 4,6 milyon kadar mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'nin mültecilerin entegrasyonu açısından bu zamana değin yaptığı girişimler yeniden anımsanıyor.
Türkiye, Nisan 2011'de ilk sığınmacı dalgasının gelmesinden bu yana topraklarına sığınan Suriyeli mültecilere 37 milyar dolar harcama yaparken sivil toplum kuruluşlarının girişimleri de önemli bir ağırlığa sahip. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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