"20 Haziran Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla gösteriler düzenlendi
Gösterilerden detaylar Slogan atılması ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina'da, "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla, hükümetin, mülteci konumunda bulunan yaklaşık 11 bin kişiyi ev ve kamplardan tahliye etme kararı protesto edildi.
20.06.2020 19:26 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:32
Gösterilerden detaylar
Slogan atılması ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina'da, "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla, hükümetin, mülteci konumunda bulunan yaklaşık 11 bin kişiyi ev ve kamplardan tahliye etme kararı protesto edildi.
Kaynak: AA