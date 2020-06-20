"20 Haziran Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla gösteriler düzenlendi Gösterilerden detaylar Slogan atılması ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina'da, "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla, hükümetin, mülteci konumunda bulunan yaklaşık 11 bin kişiyi ev ve kamplardan tahliye etme kararı protesto edildi.

Gösterilerden detaylar Slogan atılması ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina'da, "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla, hükümetin, mülteci konumunda bulunan yaklaşık 11 bin kişiyi ev ve kamplardan tahliye etme kararı protesto edildi. Kaynak: AA