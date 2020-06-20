HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

20 Haziran Cumartesi DHA Spor Gündemi

Giovanni Guidetti : Babalık duygusuna kadar en büyük mutluluk sahada yaşanır sanıyordum"Kızımızı farklılıkları kucaklamaya ve cesur olmaya teşvik ediyorum""Kız çocukları gerçekten babalarına çok düşkün oluyormuş""Evde olabildiğim her an, tek önceliğim kızım""Sadece Disney prensesi değil,...

20 Haziran Cumartesi DHA Spor Gündemi
20.06.2020 09:57 | Son Güncelleme: 20.06.2020 09:57

Giovanni Guidetti : Babalık duygusuna kadar en büyük mutluluk sahada yaşanır sanıyordum

"Kızımızı farklılıkları kucaklamaya ve cesur olmaya teşvik ediyorum"

"Kız çocukları gerçekten babalarına çok düşkün oluyormuş""Evde olabildiğim her an, tek önceliğim kızım""Sadece Disney prensesi değil, yenilmez bir savaşçı olabileceklerini fark ediyorlar""Cinsiyet eşitliği savunucusu olmaya layık işler yapmış olmak çok büyük bir onur""Türk Milli Takımı olarak olimpiyatlarda en iyisini yapacağız" Altaylı taraftarlar, Mahmut amcalarını unutmadıİzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir grup Altay taraftarı, tek başına tek göz ve harabeyi andıran bir yapıda oturan 67 yaşındaki Mahmut Yüzbaşı için harekete geçti. Aralarında para toplayan gençler ardından harabeyi andıran yapıyı yeniden dekore edip, düzenledi.

Türkiye Şampiyonası'na asfalt üzerinde hazırlanıyorlarMuş Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren tekerlekli kayak sporcuları, asfaltta antrenmanlarını yaparak Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. Alparslan Üniversitesi kampüsünde sosyal mesafe kurallarına uyarak antrenman yapan sporcular, normalleşme sürecinden önce de evde antrenman yaptıklarını belirtti.

Fanatik aile, sarı lacivert apartmanda yaşıyorAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Fenerbahçe taraftarı 68 yaşındaki Mehmet Utku, kardeşleriyle yaptırdığı apartmanının dış cephesini sarı lacivert renklere boyattı, balkonlara da Fenerbahçe amblemiyle şampiyonlukları simgeleyen yıldızlar yaptırdı. 5'i de fanatik Fenerbahçeli olan kardeşler yıllardır bölgede 'Fenerbahçe Apartmanı' adıyla ünlenen binada oturuyor. Mehmet Utku, "Bizde başka takım yok. Evde herkes Fenerbahçeli. Aile boyu Fenerbahçeliyiz. 5 kardeşiz. 5'imiz de Fenerbahçeliyiz. Bu apartman da her katı birimizin olmak üzere 5'imizin. Daha Fenerbahçe'den hiçbir yönetici arayıp sormadı. İstanbul'dan Galatasaraylı biri duymuş aradı, sordu" dedi.

GALATASARAY13.30 Sarı kırmızılı kulübün haziran ayı olağan divan kurulu toplantısı video konferans yöntemi ile yapılacak.18.00 Galatasaray, Gaziantep Futbol Kulübü sınavı öncesi son çalışmasını gerçekleştirip kampa girecek.FENERBAHÇESarı lacivertliler, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayacak.SÜPER LİG18.30 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Göztepe21.00 Yukatel Denizlispor - BeşiktaşTFF 1'İNCİ LİG17.30 Keçiörengücü - Bursaspor20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Eskişehirspor20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Ekol Göz Menemenspor

AVRUPA'DAN FUTBOL14.30 Watford - Leicester City (Çağlar Söyüncü)16.30 Hoffenheim - Union Berlin (Yunus Mallı)16.30 Fortuna Düsseldorf - Augsburg (Kaan Ayhan, Kenan Karaman)16.30 Mainz 05 - Werder Bremen (Ömer Toprak, Nuri Şahin)16.30 Schalke 04 - Wolfsburg (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)21.45 Bournemouth - Crystal Palace (Cenk Tosun)

23.00 Atletico Madrid - Valladolid (Enes Ünal)


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı Spor
Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı
Alman futbolcu Leroy Sane, Manchester City'den ayrılıyor Spor
Alman futbolcu Leroy Sane, Manchester City'den ayrılıyor
Ameliyat olan Muslera, Florya'daki antrenmanı ziyaret ederek takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı Spor
Ameliyat olan Muslera, Florya'daki antrenmanı ziyaret ederek takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı Spor
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı Spor
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi Spor
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Daniel Guiza, eski günlerini arıyor
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Daniel Guiza, eski günlerini arıyor
Iniesta'nın heykelinin çıplak hali şaşırttı
Iniesta'nın heykelinin çıplak hali şaşırttı
Max Kruse: Şubat ayından bu yana maaşımı alamadığım için Fenerbahçe'den ayrıldım
Max Kruse: Şubat ayından bu yana maaşımı alamadığım için Fenerbahçe'den ayrıldım
Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması: Ailesiyle görüşüp kararını gelecek hafta bildirecek
Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması: Ailesiyle görüşüp kararını gelecek hafta bildirecek
Rusya Premier Ligi'nde Sochi, Rostov'u 10-1 yendi
Rusya Premier Ligi'nde Sochi, Rostov'u 10-1 yendi
PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek
PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek
Galatasaray'ın Riva projesindeki 509 villanın 430'u satıldı
Galatasaray'ın Riva projesindeki 509 villanın 430'u satıldı
Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı
Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı
Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı
Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek
Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı
Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı
Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi
Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi
Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek
Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek
Sergiy Rebrov'un avukatı Emin Özkurt, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Sergiy Rebrov'un avukatı Emin Özkurt, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Galatasaray'ın gündemindeki Hakan Mert Yandaş, Fenerbahçe'ye çok yakın
Galatasaray'ın gündemindeki Hakan Mert Yandaş, Fenerbahçe'ye çok yakın
Juventus, Temmuz'da sahalara dönecek Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyecek
Juventus, Temmuz'da sahalara dönecek Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyecek
'Bırakmam seni' kampanyasına destek olan iki Beşiktaş taraftarının mektubu müzede sergilenecek
"Bırakmam seni" kampanyasına destek olan iki Beşiktaş taraftarının mektubu müzede sergilenecek
Galatasaray, karton taraftarlarının arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi
Galatasaray, karton taraftarlarının arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi
Necip Uysal, 'kilo aldı' diye eleştirilen takım arkadaşı Güven Yalçın'a destek çıktı
Necip Uysal, "kilo aldı" diye eleştirilen takım arkadaşı Güven Yalçın'a destek çıktı
Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi
Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti
Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti
Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım
Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Halife Hafter Berat Albayrak Mehmet Özhaseki
Magazin Emre Kınay Sezen Aksu Burcu Esmersoy Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Mustafa Cengiz Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Su Dha Ankara İnşaat
Şu an buradasınız: 20 Haziran Cumartesi DHA Spor Gündemi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 10:01:01. #1.15#
title