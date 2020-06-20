20 Haziran Cumartesi DHA Spor Gündemi Giovanni Guidetti : Babalık duygusuna kadar en büyük mutluluk sahada yaşanır sanıyordum"Kızımızı farklılıkları kucaklamaya ve cesur olmaya teşvik ediyorum""Kız çocukları gerçekten babalarına çok düşkün oluyormuş""Evde olabildiğim her an, tek önceliğim kızım""Sadece Disney prensesi değil,...

Giovanni Guidetti : Babalık duygusuna kadar en büyük mutluluk sahada yaşanır sanıyordum

"Kızımızı farklılıkları kucaklamaya ve cesur olmaya teşvik ediyorum"

"Kız çocukları gerçekten babalarına çok düşkün oluyormuş""Evde olabildiğim her an, tek önceliğim kızım""Sadece Disney prensesi değil, yenilmez bir savaşçı olabileceklerini fark ediyorlar""Cinsiyet eşitliği savunucusu olmaya layık işler yapmış olmak çok büyük bir onur""Türk Milli Takımı olarak olimpiyatlarda en iyisini yapacağız" Altaylı taraftarlar, Mahmut amcalarını unutmadıİzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir grup Altay taraftarı, tek başına tek göz ve harabeyi andıran bir yapıda oturan 67 yaşındaki Mahmut Yüzbaşı için harekete geçti. Aralarında para toplayan gençler ardından harabeyi andıran yapıyı yeniden dekore edip, düzenledi.

Türkiye Şampiyonası'na asfalt üzerinde hazırlanıyorlarMuş Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren tekerlekli kayak sporcuları, asfaltta antrenmanlarını yaparak Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. Alparslan Üniversitesi kampüsünde sosyal mesafe kurallarına uyarak antrenman yapan sporcular, normalleşme sürecinden önce de evde antrenman yaptıklarını belirtti.

Fanatik aile, sarı lacivert apartmanda yaşıyorAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Fenerbahçe taraftarı 68 yaşındaki Mehmet Utku, kardeşleriyle yaptırdığı apartmanının dış cephesini sarı lacivert renklere boyattı, balkonlara da Fenerbahçe amblemiyle şampiyonlukları simgeleyen yıldızlar yaptırdı. 5'i de fanatik Fenerbahçeli olan kardeşler yıllardır bölgede 'Fenerbahçe Apartmanı' adıyla ünlenen binada oturuyor. Mehmet Utku, "Bizde başka takım yok. Evde herkes Fenerbahçeli. Aile boyu Fenerbahçeliyiz. 5 kardeşiz. 5'imiz de Fenerbahçeliyiz. Bu apartman da her katı birimizin olmak üzere 5'imizin. Daha Fenerbahçe'den hiçbir yönetici arayıp sormadı. İstanbul'dan Galatasaraylı biri duymuş aradı, sordu" dedi.

GALATASARAY13.30 Sarı kırmızılı kulübün haziran ayı olağan divan kurulu toplantısı video konferans yöntemi ile yapılacak.18.00 Galatasaray, Gaziantep Futbol Kulübü sınavı öncesi son çalışmasını gerçekleştirip kampa girecek.FENERBAHÇESarı lacivertliler, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayacak.SÜPER LİG18.30 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Göztepe21.00 Yukatel Denizlispor - BeşiktaşTFF 1'İNCİ LİG17.30 Keçiörengücü - Bursaspor20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Eskişehirspor20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Ekol Göz Menemenspor

AVRUPA'DAN FUTBOL14.30 Watford - Leicester City (Çağlar Söyüncü)16.30 Hoffenheim - Union Berlin (Yunus Mallı)16.30 Fortuna Düsseldorf - Augsburg (Kaan Ayhan, Kenan Karaman)16.30 Mainz 05 - Werder Bremen (Ömer Toprak, Nuri Şahin)16.30 Schalke 04 - Wolfsburg (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)21.45 Bournemouth - Crystal Palace (Cenk Tosun)

23.00 Atletico Madrid - Valladolid (Enes Ünal)

Kaynak: DHA