20 Haziran 2021 Trt1 Yayın Akışı
20 Haziran 2021 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Teşkilat
02:35 3'te 3
04:15 İmparatoriçe Ki
06:15 Yeşil Deniz
09:00 Diriliş Ertuğrul
11:50 Enine Boyuna
13:15 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları
14:20 3'te 3
15:55 Yeni Hayat
18:00 Ana Haber
18:55 İsviçre - Türkiye
21:00 Kupa Akşamı
21:55 İtalya - Galler
23:55 Teşkilat
Kaynak: InterSinema.com