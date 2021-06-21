20 Haziran 2021 Haberleri
20 Haziran 2021 Manşet Haberleri.
- A Milli Erkek Voleybol Takımı üst üste ikinci kez Avrupa Altın Ligi şampiyonu oldu
- Her şey bir anda oldu! Sel suları saniyeler içinde dere yatağını doldurdu
- Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e çarpıcı sözler: O kağıda sadece istifanı yazabilirsin
- Sedat Peker cezaevinde mi? Hakkındaki iddialara yeni videoyla yanıt verdi
- Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı
- Ahmet Şık, Veyis Ateş'in iddialarını doğruladı: Evet, Bakan Soylu ile görüşmek istedim
- Rıdvan Dilmen, EURO 2020'ye veda eden A Milli Takım'ı eleştirdi: Verdiğimiz gol pozisyonu abartmıyorum 30
- Burak Peker, babasının Babalar Günü'nü kutladı, kimse Hakan Peker'in oğlu olduğuna inanmadı
- Son Dakika: EURO 2020'ye veda eden A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş: Şu an istifa edip etmeme gibi bir düşüncem yok
- EURO 2020'ye veda sonrası Hakan Çalhanoğlu'ndan ilk sözler: Buraya kadar biz başardık, burada da biz elendik
- Kaddafi'nin kullandığı uçak, İstanbul'daki bakım çalışmalarının ardından Libya'ya uçtu
- Merih Demiral, TRT spikeri Ersin Düzen'e patladı: Kötü günde de gelir konuşurum
- İtalya, Galler'i de yenip grubumuzdan gol yemeden lider çıktı
- İsviçre karşılaşmasının sonunda tribünler Şenol Güneş'i istifaya çağırdı
- Bir türlü normalleşemiyorlar! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar yolda
- Üçüncü doz aşı gerekli mi? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan kafa karışıklığını giderdi
- Dev bina saniyeler içerisinde tuzla buz oldu! Yıkım anı saniye saniye kaydedildi
- Sevgilisi, büyükbabasıyla yaşadığı cinsel ilişki sonucu hamile kaldı! Oğlu sandığı çocuk amcası çıktı
- Akrabalar arasındaki sulama kavgasında ölen 3 kişi toprağa verildi
- ABD'de şiddetli fırtına faciaya neden oldu! 18 araç birbirine girdi, 9'u çocuk 10 kişi öldü
- İsviçre karşısında tel tel dökülen Milli Takım'ı tribünler ıslıkladı
- Babalar Günü'nde baba acısı yaşadı, 'Babam nerede?' diye gözyaşı döktü
- 'Bizim Çocuklar' sloganıyla EURO 2020'ye gönderdiğimiz Milli Takım'a 'Bizim Ruhsuzlar' benzetmesi
- CHP'li genç, partisinin İlçe Başkanı'na el hareketi çekip hakaret etti
- Şenol Güneş'in EURO 2020'de yaptığı kadro tercihlerine tepki yağıyor
- Son Dakika: Türkiye'de 20 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 5 bin 91 yeni vaka tespit edildi
- Çabaları takdir topladı! Gazeteciler hem haber yaptı, hem yangına müdahale etti
- İkinci kez konuştu! Veyis Ateş'ten Ahmet Şık'la ilgili bomba Bakan Soylu iddiası
- Son Dakika: Fatih Terim'den Burak Elmas'ın paylaşımına coşkulu yanıt: İlk günkü gibi heyecanlıyım
- Fatih Terim'in yeni ekibinde, Galatasaray'ın eski futbolcuları Emre Aşık ile Vedat İnceefe yer alacak
- Meksika'da kanlı gün! Silahlı bir grup şehrin farklı noktalarında 14 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi de yaraladı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. doz koronavirüs aşısı yaptırmasının nedenini anlattı: Antikor için
- Yasak Elma'nın Lila'sı kötü günleri unutup, tatile çıktı! Paylaştığı bikinili fotoğraf beğeni topladı
- Son Dakika: Galatasaray'ın yeni Başkanı Burak Elmas: Fatih Terim yarın görevinin başında olacak
- Büyük utanç! Son maçımızı da kaybedip EURO 2020 defterini puan alamadan kapattık
- Kılıçdaroğlu'ndan şirketlere çağrı: Kanal İstanbul ihalesine girmeyin
- Yağmura teslim olan Tekirdağ'da cadde ve sokaklar nehre döndü
- İç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna Avrupa basını sansür uyguladı
- Masumlar Apartmanı'ndan ayrılığı çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah imaj tazeledi
- Otomobil 90 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı