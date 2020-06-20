20 Haziran 2020 Star Yayın Akışı 20 Haziran 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 01:30 Abluka 01:40 Yüksek Sosyete 03:20 Yüksek Sosyete 03:30 Benim Tatlı Yalanım 05:10 Güzel Köylü 07:00 Mesut Yar ile Bugün 07:00 Hayat Bazen Tatlıdır 09:00 Benim Tatlı Yalanım 09:20 Evde Hareket Zamanı 10:10 Benim Tatlı Yalanım 10:10 Sinema 11:15 Yüksek Sosyete 13:15 Taşıyıcı: Son Hız 13:30 Yüksek Sosyete 15:30 Sefirin Kızı 16:00 Dizi 16:00 Güzel Köylü 18:30 Star Haber 20:00 Taşıyıcı: Son Hız 20:00 Suikastçı 21:45 Medcezir 22:15 Bir Demet Tiyatro 23:50 Taşıyıcı: Son Hız Kaynak: InterSinema.com