20 Haziran 2020 Haberleri
20 Haziran 2020 Manşet Haberleri.
21.06.2020 00:15 | Son Güncelleme: 21.06.2020 00:19
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TV kanalı talimatı! 3 ülkenin ortaklığıyla İstanbul'da kurulacak
- Donald Trump, Halkbank davasının savcısı Geoffrey Berman'ı görevden aldı
- Yasmin Erbil, göğsünün altındaki beni paylaştı
- Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
- Rıdvan Dilmen, Beşiktaşlı kaleci Ersin'e verilen geri pas pozisyonunu yorumladı: Hakemin ciddi hatası var
- Bakan Soylu'dan Meral Akşener'e 'Kıyma makinesi' tepkisi: Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz
- Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi
- Sergen Yalçın ve Bülent Uygun maç esnasında havai fişek atılmasına tepki gösterdi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın katlettiği işçinin ailesiyle görüştü
- Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
- İbrahim Tatlıses mi şikayet etti? Ahmet Tatlı'nın neden karakolluk olduğu netleşti
- Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
- Hangi takımlı olduğu tartışılan Burak Yılmaz, Beşiktaş kongre üyesi oldu
- Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi
- Son Dakika: Türkiye'de 20 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1248 yeni vaka tespit edildi
- Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
- Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup etti
- Emniyetten 'bekçiler, kadınların evlerini gözetleme yetkisine sahip' iddiasına yalanlama
- TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
- Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
- Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir
- Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi
- Bayern Münih'li Lewandowski, lig bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı
- Koronavirüs kılığına giren tiyatrocuyu köpek kovaladı
- Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı adamın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
- Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
- Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün
- Pompalı tüfeklerle video çekip paylaşan grup keşfedilmeyi umuyormuş
- Fransa'da 11 Temmuz'dan itibaren maçlara seyirci alınacak
- 7 yaşındaki Yaren'i yaralayan sürücüye meydan dayağı atıldı
- Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor
- Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
- Dalgıcın sel sularından kurtardığı yaşlı kadının korona testi negatif çıktı
- Vatandaşları koronavirüsten korumak için kaçak yapılan taziyelere karşı ikna ekipleri kuruldu
- Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı
- Bakan Akar, 'Fransız savaş gemisine taciz' iddiasına sert yanıt verdi
- Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak
- Schalke, Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can için girişimde bulundu
- Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım