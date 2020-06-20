20 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı
20 Haziran 2020 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:15 İyi Oyun
00:15 Tolgshow
00:45 Gardırop Savaşları
02:15 Ağlak Arif
02:15 Temizlik Benim İşim
03:15 Temizlik Benim İşim
03:45 Gardırop Savaşları
04:00 Temizlik Benim İşim
05:45 Aşk Yeniden
07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
11:15 Şevkat Yerimdar
13:00 Şevkat Yerimdar
14:30 25 Litre
15:30 Yaparsın Aşkım
16:15 Mucize Doktor
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Benimle Söyle
20:00 İyi Oyun
22:15 Ağlak Arif
22:30 Maskeli Beşler Kıbrıs
23:00 Maskeli Beşler Kıbrıs
Kaynak: InterSinema.com