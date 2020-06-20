20 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı 20 Haziran 2020 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 00:15 İyi Oyun 00:15 Tolgshow 00:45 Gardırop Savaşları 02:15 Ağlak Arif 02:15 Temizlik Benim İşim 03:15 Temizlik Benim İşim 03:45 Gardırop Savaşları 04:00 Temizlik Benim İşim 05:45 Aşk Yeniden 07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün 11:15 Şevkat Yerimdar 13:00 Şevkat Yerimdar 14:30 25 Litre 15:30 Yaparsın Aşkım 16:15 Mucize Doktor 19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber 19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Benimle Söyle 20:00 İyi Oyun 22:15 Ağlak Arif 22:30 Maskeli Beşler Kıbrıs 23:00 Maskeli Beşler Kıbrıs Kaynak: InterSinema.com