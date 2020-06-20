20 Haziran 2020 Cumartesi 31161 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

20 Haziran 2020 Cumartesi 31161 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 20 Haziran günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 20 Haziran 2020 ve 31161 sayılı Resmi Gazete...

20 Haziran 2020 Cumartesi 31161 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
20.06.2020 08:27 | Son Güncelleme: 20.06.2020 08:31

20 Haziran tarihli Resmi Gazete de neler var? Toplam 60 sayfadan oluşan 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

31161 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/13)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/06/2020 Tarihli ve 9401 Sayılı Kararı

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 19/06/2020 Tarihli ve 9065 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.

Resmi Gazete için tklayın...

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Haber
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi Haber
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Haber
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden 'yerli ve milli' cevabı çıktı Haber
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden "yerli ve milli" cevabı çıktı
Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı Haber
Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi Haber
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Koronavirüsü hiçe sayıp meyhanede eğlence düzenleyen 25 kişiye 78 bin lira para cezası
Koronavirüsü hiçe sayıp meyhanede eğlence düzenleyen 25 kişiye 78 bin lira para cezası
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Yayla evine giren 'dev örümcek' evde yaşayanları korkuttu
Yayla evine giren "dev örümcek" evde yaşayanları korkuttu
Galatasaray, karton taraftarlarının arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi
Galatasaray, karton taraftarlarının arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi
Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi
Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi
Hakkari'de görülen çekirgeler hem etçil hem de otçul olmasıyla korkutuyor
Hakkari'de görülen çekirgeler hem etçil hem de otçul olmasıyla korkutuyor
İstanbul Barosu Başkanı, baroların yapısında değişiklik öngören düzenlemeye karşı Ankara'ya yürüyüşe geçti
İstanbul Barosu Başkanı, baroların yapısında değişiklik öngören düzenlemeye karşı Ankara'ya yürüyüşe geçti
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı geldi
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı geldi
Attığı golle gündem olan 'Tuzlalı Tsubasa' halı sahaların açılmasını dört gözle bekliyor
Attığı golle gündem olan 'Tuzlalı Tsubasa' halı sahaların açılmasını dört gözle bekliyor
Sevgilisiyle tatilde olan Özge Özpirinçci'nin yelkenli teknesi yan yattı
Sevgilisiyle tatilde olan Özge Özpirinçci'nin yelkenli teknesi yan yattı
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Kendisini vuran saldırganın adını kanıyla yazdı! Ekipler şüpheli kocayı yakaladı
Kendisini vuran saldırganın adını kanıyla yazdı! Ekipler şüpheli kocayı yakaladı
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.00'da başlıyor! İşte kısıtlamayla ilgili tüm detaylar
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.00'da başlıyor! İşte kısıtlamayla ilgili tüm detaylar
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Son dakika: Türkiye genelinde maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi
Son dakika: Türkiye genelinde maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı
Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı
30 yıl önce çalınan motosiklet, polisin dikkati sayesinde yakalandı
30 yıl önce çalınan motosiklet, polisin dikkati sayesinde yakalandı
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Demet Evgar Demet Akalın Burcu Esmersoy
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Sergen Yalçın Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Milli Bursa Ankara
Şu an buradasınız: 20 Haziran 2020 Cumartesi 31161 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 08:51:40. #1.14#
title