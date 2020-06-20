20 Haziran 2020 Cumartesi 31161 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 20 Haziran günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 20 Haziran 2020 ve 31161 sayılı Resmi Gazete...

20 Haziran tarihli Resmi Gazete de neler var? Toplam 60 sayfadan oluşan 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. 31161 SAYILI RESMİ GAZETE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği TEBLİĞLER –– Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ –– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/13) KURUL KARARLARI –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/06/2020 Tarihli ve 9401 Sayılı Kararı –– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 19/06/2020 Tarihli ve 9065 Sayılı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları b - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri. Resmi Gazete için tklayın...