20 Haziran 2020 Atv Yayın Akışı 20 Haziran 2020 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:20 Son Durak 01:00 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru 01:20 Esra Erol'da 02:00 Esra Erol'da 04:45 Bir Zamanlar Çukurova 07:00 Kahvaltı Haberleri 07:30 atv’de Hafta Sonu 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 10:00 Gençliğim Eyvah 13:00 Kuruluş Osman 13:00 Gün Ortası 14:00 Gençliğim Eyvah 16:00 Gençliğim Eyvah 16:20 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Gençliğim Eyvah 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 21:00 Kim Milyoner Olmak İster? 23:00 Kardeş Payı Kaynak: InterSinema.com