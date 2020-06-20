20 Haziran 2020 Atv Yayın Akışı
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20 Haziran 2020 Atv Yayın Akışı

20 Haziran 2020 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

20 Haziran 2020 Atv Yayın Akışı
20.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 20.06.2020 06:59

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Son Durak

01:00 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:20 Esra Erol'da

02:00 Esra Erol'da

04:45 Bir Zamanlar Çukurova

07:00 Kahvaltı Haberleri

07:30 atv’de Hafta Sonu

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

10:00 Gençliğim Eyvah

13:00 Kuruluş Osman

13:00 Gün Ortası

14:00 Gençliğim Eyvah

16:00 Gençliğim Eyvah

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gençliğim Eyvah

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

21:00 Kim Milyoner Olmak İster?

23:00 Kardeş Payı

Kaynak: InterSinema.com

Manşet

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