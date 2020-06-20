20 Haziran 2020 Atv Yayın Akışı
20 Haziran 2020 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Son Durak
01:00 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Esra Erol'da
02:00 Esra Erol'da
04:45 Bir Zamanlar Çukurova
07:00 Kahvaltı Haberleri
07:30 atv’de Hafta Sonu
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
10:00 Gençliğim Eyvah
13:00 Kuruluş Osman
13:00 Gün Ortası
14:00 Gençliğim Eyvah
16:00 Gençliğim Eyvah
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gençliğim Eyvah
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
21:00 Kim Milyoner Olmak İster?
23:00 Kardeş Payı
Kaynak: InterSinema.com