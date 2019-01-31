20. Haftanın Hakemleri Belli Oldu
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın, 2 Şubat Cumartesi, 3 Şubat Pazar ve 4 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklama ile haftanın hakemleri belli oldu. Ligin 20. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın 20.30 Fenerbahçe - Göztepe: Suat Arslanboğa
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2 Şubat Cumartesi 13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Mete Kalkavan 16.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler 16.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü: Mustafa Öğretmenoğlu 19.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray: Alper Ulusoy
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3 Şubat Pazar 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya 16.00 Akhisarspor - Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek 19.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Bülent Yıldırım
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4 Şubat Pazartesi 20.00 Bursaspor - Atiker Konyaspor: Halis Özkahya
(İHA)