20. Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın, 2 Şubat Cumartesi, 3 Şubat Pazar ve 4 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklama ile haftanın hakemleri belli oldu. Ligin 20. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın 20.30 Fenerbahçe - Göztepe: Suat Arslanboğa

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2 Şubat Cumartesi 13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Mete Kalkavan 16.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler 16.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü: Mustafa Öğretmenoğlu 19.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray: Alper Ulusoy

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3 Şubat Pazar 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya 16.00 Akhisarspor - Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek 19.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Bülent Yıldırım

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4 Şubat Pazartesi 20.00 Bursaspor - Atiker Konyaspor: Halis Özkahya

(İHA)

Kaynak: İHA