20 günün ardından tezgahlarını açabildiler
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20 günün ardından tezgahlarını açabildiler

20 günün ardından tezgahlarını açabildiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik'te giyim pazarı 20 günlük aranın ardından bugün yeniden kurulurken, vatandaşlar pazara ilk gün fazla ilgi göstermedi.

Bilecik'te giyim pazarı 20 günlük aranın ardından bugün yeniden kurulurken, vatandaşlar pazara ilk gün fazla ilgi göstermedi.

29 Nisan Perşembe günü başlayan ve bugün biten tam kapanmanın ardından en son Bilecik'te 26 Nisan Pazartesi günü kurulan giyim pazarı 20 günlük aranın ardından bugün yeniden kuruldu. Erken saatlerde merkez Hürriyet Mahallesindeki kapalı pazar alanına gelen esnaflar, Pazar Genelgesi'ne uygun şekilde tezgahlarını kurdu. Tezgahlarını açan esnaf memnuniyetlerini dile getirirken, vatandaşlar ise 20 günün ardından alışverişlerini yapabildi. - BİLECİK

20 günün ardından tezgahlarını açabildiler
20 günün ardından tezgahlarını açabildiler
20 günün ardından tezgahlarını açabildiler
20 günün ardından tezgahlarını açabildiler
20 günün ardından tezgahlarını açabildiler
20 günün ardından tezgahlarını açabildiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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