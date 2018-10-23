20 günlük evli asker şehit düştü

Anne Aysel Sabuncuoğlu, oğlunun şehadet haberiyle fenalaştı

ANTALYA (İHA)- Mardin Dargeçit'teki hain saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban'ın şehadet haberi Antalya'da yaşayan anneye verildi. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Çoban'ın 20 günlük evli olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komando Harekat Tabur Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban, Dargeçit kırsalında bir grup bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit oldu. Kırşehir doğumlu olan Muhammet Çoban'ın şehadet haberi, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Evin sokağına dev Türk bayrağı asıldı ve vatandaşlar akın etti. Oğlunun şehadet haberi ile fenalaşan anne Aysel Sabuncuoğlu, evden tekerlekli sandalye ile çıkarıldı. Sedyeye alınan anne Aysel Sabuncuoğlu, "Muhammet sana kurban olurum, oğlum, sana kurban olurum, canım oğlum, sana geliyorum" diyerek gözyaşı döktü. Anne Sabuncuoğlu, ambulansla havalimanına, oradan da oğlunun şehit töreni için Çorum'a gitti. Şehit Muhammet Çoban'ın 20 gün önce evlendiği ve eşi Sanem'in Mardin Kızıltepe'de oturduğu, onun da Çorum'a hareket ettiği öğrenildi. Şehidin anne ve babasının ayrı olduğu, baba Dursun Çoban'ın Çorum'da yaşadığı belirtildi. Şehit Çoban'ın cenazesi, yarın Çorum'da toprağa verilecek.