20 gündür kayıptı, Fırat Nehri kenarında cesedi bulundu
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20 gündür kayıptı, Fırat Nehri kenarında cesedi bulundu

25.11.2020 17:33 | Son Güncelleme: 25.11.2020 17:33
20 gündür kayıptı, Fırat Nehri kenarında cesedi bulundu

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde bulunan Fırat Nehri kenarında yabani hayvanlar tarafından vücudunun büyük bölümü parçalanmış ceset bulundu.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde bulunan Fırat Nehri kenarında yabani hayvanlar tarafından vücudunun büyük bölümü parçalanmış ceset bulundu. Cesedin, 5 Kasım'dan bu yana kayıp olarak aranan Muzaffer Öztürk'e (46) ait olduğu belirlendi.

Keskinci Mahallesi yakınlarından geçen Fırat Nehri kenarında öğle saatlerinde parçalanmış bir ceset olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri çevreyi güvenlik şeridine alarak durumu nöbetçi savcıya bildirdi. Cumhuriyet Savcısı yaptığı ilk incelemede cesedin yabani hayvanlar tarafından parçalandığını belirledi. Cesedin üzerinden çıkan kimlik bilgilerinde kişinin Halfeti nüfusuna kayıtlı Almanya doğumlu Muzaffer Öztürk olduğu saptandı. 5 Kasım'dan bu yana kayıp olarak arandığı belirlenen Öztürk'ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer ŞULUL

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