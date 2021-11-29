20 gündür kayıptı, acı haberi dün geldi: Cansız bedeni bulunan genç, toprağa verildi

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 20 gün önce kayıp olan ve dün cansız bedeni bulunan genç, memleketi Bingöl'de toprağa verildi.

Bingöl'de yaşayan ancak hafızlık eğitimi almak için Bitlis'in Ahlat ilçesindeki yatılı erkek Kur'an kursuna giden İshak Çağlayan (18), 9 Kasım'dan beri kayıptı. 20 gündür yapılan aramalar neticesinde gencin cansız bedeni, dün Van gölü kıyısında bulundu. Yapılan otopsi ve kimlik teşhisinin ardından 18 yaşındaki Çağlayan'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Bingöl'e getirilen cenaze, Genç ilçesine bağlı Dilektaşı köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi. - BİNGÖL

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