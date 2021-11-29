20 gündür kayıptı, acı haberi dün geldi: Cansız bedeni bulunan genç, toprağa verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

20 gündür kayıptı, acı haberi dün geldi: Cansız bedeni bulunan genç, toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
20 gündür kayıptı, acı haberi dün geldi: Cansız bedeni bulunan genç, toprağa verildi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 20 gün önce kayıp olan ve dün cansız bedeni bulunan genç, memleketi Bingöl'de toprağa verildi.

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 20 gün önce kayıp olan ve dün cansız bedeni bulunan genç, memleketi Bingöl'de toprağa verildi.

Bingöl'de yaşayan ancak hafızlık eğitimi almak için Bitlis'in Ahlat ilçesindeki yatılı erkek Kur'an kursuna giden İshak Çağlayan (18), 9 Kasım'dan beri kayıptı. 20 gündür yapılan aramalar neticesinde gencin cansız bedeni, dün Van gölü kıyısında bulundu. Yapılan otopsi ve kimlik teşhisinin ardından 18 yaşındaki Çağlayan'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Bingöl'e getirilen cenaze, Genç ilçesine bağlı Dilektaşı köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi. - BİNGÖL

20 gündür kayıp olan Kur'an kursu öğrencisinin cansız bedeni Van Gölü'nde bulundu

20 gündür kayıp olan Kur'an kursu öğrencisinin cansız bedeni Van Gölü'nde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title