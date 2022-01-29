20 gün önce komşusunu öldürmüştü, evi kundaklandı

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de 2 katlı evde çıkan yangın, kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken evde kimsenin olmaması rahat bir nefes aldırttı. Ev sahibinin 9 Ocak'ta komşusunu öldürdüğü ortaya çıkarken, polis ekipleri yangında kundaklama şüphesi üstünde duruyor.

Yangın, sabah saat 05.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi Murat Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını müdahale ederek söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması neticesinde yangın, kısa sürede söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken evde kimsenin olmaması rahat bir nefes aldırdı.

Ev sahibinin 9 Ocak tarihinde komşusunu öldürdüğü ortaya çıkarken polis ekipleri, kundaklama şüphesi üstünde duruyor. - KOCAELİ