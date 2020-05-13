20. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri! Ramazan ayının on üçüncü gününü aile dostları ve özel misafirleriniz karşılamak isteyenler için beğeni garantili iftar menüsü paylaşıyoruz. İşte, en güzel iftar menüleri! Ramazan ayı 20. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri!

İştah kabartıcı iftar menüsü ile kendinize lezzetli bir ödül verebilirsiniz. Misafirlerinizin de çok beğeneceği iftar menüsünde yemeye doyamayacağınız lezzetler var. İşte leziz 19. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

20. GÜN İFTAR MENÜSÜ

Ramazan Ayının 18. gününde misafirlerinizi ağırlayacaksanız, size özel bir menümüz var. Beğeni garantili menü ile misafirlerinize lezzetli bir iftar sofrası kurabilirsiniz. Ramazan Ayının 18. gününde birbirini tamamlayan lezzetlerin uyumlu menüsü var. Geleneksel Türk yemeklerinin uyumuyla iftar sofrası ziyafete dönüşecek. Bugünkü tatlı önerimiz ise hafifliği ve lezzetiyle damaklarda iz bırakacak.

20. GÜN İFTAR MENÜSÜ

TARHANA ÇORBASI

İMAM BAYILDI

BULGUR PİLAVI

YOĞURTLU SEMİZOTU SALATASI

LİMONLU CHESECAKE