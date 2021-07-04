20 genç AFAD gönüllüsü olmak için tatbikata katıldı
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20 genç AFAD gönüllüsü olmak için tatbikata katıldı

20 genç AFAD gönüllüsü olmak için tatbikata katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Gençlik Spor Kulübü Derneği ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün birlikte düzenlediği, "Genç Sporcular AFAD Gönüllüsü Olsun" projesi kapsamında 20 sporcu tatbikata katıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Gençlik Spor Kulübü Derneği ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün birlikte düzenlediği, "Genç Sporcular AFAD Gönüllüsü Olsun" projesi kapsamında 20 sporcu tatbikata katıldı.

Bursa'da 29 Haziran 3 Temmuz 2021 tarihleri arasında Muş ve Bitlis'ten gelen 20 sporcu ve antrenörleri için eğitim, tatbikat ve kültürel geziler düzenlendi. AFAD Strateji Dairesi Başkanı Sadi Ergin, Hukuk Müşaviri AFAD Spor Koordinatörü Gökhan Mert, Bursa İl AFAD Müdürü Yalçın Mumcu ve genç sporcular ile antrenörleri ilk olarak Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti. Temel afet bilinci, arama kurtarma, yangın söndürme, ilk yardım, Uludağ'da oryantiring eğitimi ve kültürel geziler düzenlenmesinin ardından sporcular illerine uğurlandı. - BURSA

20 genç AFAD gönüllüsü olmak için tatbikata katıldı
20 genç AFAD gönüllüsü olmak için tatbikata katıldı
20 genç AFAD gönüllüsü olmak için tatbikata katıldı
20 genç AFAD gönüllüsü olmak için tatbikata katıldı
20 genç AFAD gönüllüsü olmak için tatbikata katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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