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20. Forum İstanbul konferansları

TEB Dijital Bankacılık Grup Direktörü Serkan Fergan, "Bankalar, sadece Kovid-19 ile gelen değişim dalgası nedeniyle değil, sürekli değişen mevzuatlar ve tedbirlere ayak uydurmak için de yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor.

20. Forum İstanbul konferansları
04.06.2020 13:47 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:47

TEB Dijital Bankacılık Grup Direktörü Serkan Fergan, "Bankalar, sadece Kovid-19 ile gelen değişim dalgası nedeniyle değil, sürekli değişen mevzuatlar ve tedbirlere ayak uydurmak için de yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor." dedi.

Bu yıl ilk kez online olmak üzere 20'ncisi düzenlenen Forum İstanbul konferanslarının "Yeni Paradigma: Yeni Finans Dünya Düzeni" başlıklı üçüncü oturumu, TEB'in ana sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Oturumda, "Finansal Hizmetlerin dijitalleşmesi ve eksiksiz her insana ulaşması nasıl sağlanacak?", "Fintech'den Techfin'e: Bankaların en büyük rakibi artık Techfin'ler mi?, "Blockchain geleceği nasıl değiştirecek?", "Finansal inovasyonun anahtarı API'ler mi?", "Alternatif ödeme sistemleri neler olacak?" gibi konular ele alındı.

Forum İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yıldırım moderatörlüğünde düzenlenen oturuma, TEB Dijital Bankacılık Grup Direktörü Serkan Fergan, MyGini Kurucu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Sezgin ve Menapay CEO'su Çağla Gül Şenkardeş katıldı.

TEB Dijital Bankacılık Grup Direktörü Serkan Fergan, oturumdaki konuşmasında, Fin-tech'lerin bankalar için tehdit olup olmadığı yönündeki görüşler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Fergan, bankaların, sadece Kovid-19 ile gelen değişim dalgası nedeniyle değil, sürekli değişen mevzuatlar ve tedbirlere ayak uydurmak için de yoğun çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kadar hızlı değişen müşteri beklentileri ve talepleri ya da teknolojik koşullar çerçevesinde de kurumların, bu süreçlere hızlı adapte olmaları, iş süreçlerini ve iş modellerini hızlıca değiştirerek uyum sağlamaları gerekiyor. Fin-tech'ler, bankalar açısından geleceğe yönelik olarak bir tehdit oluşturuyor.

Her ne kadar karlılık açısından henüz beklenen düzeyde olmasa da fin-tech'ler, geleceğe yönelik yatırımcı iştahı açısından önemli fonlar elde edebiliyor. Müşteri yolculuğu ise Fin-tech'leri bankalardan ayıran en önemli husus."

"Fin-tech finansmanı 2019'u ise 53 milyar dolarla kapattı"

MyGini Kurucu ve CEO Mehmet Sezgin de Fin-tech'lerin gelişim hızı değerlendirildiğinde müşteri sayısı anlamında belli rakamların üzerine çıkmakta zorlandığını aktararak, "2015 yılına kadar 5 ila 6 milyar dolar seviyelerinde olan Fin-tech finansmanı 2015 yılı itibarıyla 17 milyar dolara çıktı. 2019'u ise 53 milyar dolarla kapattı." ifadelerini kullandı.

Sezgin, sektörün finansman ve konsolidasyon hacmindeki sıçramaların önemli olduğunu vurguladı.

Her ülkenin bankacılık sektörü mevzuatları nedeniyle Fin-tech'lerin bankalar karşısında daha avantajlı olduğunu belirten Sezgin, yine Fin-tech'lerin, yapıları nedeniyle daha fazla insana ulaşma imkanlarının da mühim olduğunu aktardı.

Menapay CEO'su Çağla Gül Şenkardeş ise pandemiyle birlikte Google'da en çok aranan kelime tamlamaları arasında "koronavirüs nakit para"nın olduğunu bildirdi.

Şenkardeş, pandemi süreci başladığında ilk ve en fazla gündeme gelen konulardan birinin, nakit para aracılığıyla virüsün bulaşma riski ve tedirginliği olduğunu, takip eden süreçte de buna yönelik tedbirler alındığını anlattı.

Şenkardeş, 2020 yılında pek çok ülkenin dijital parasını test etmeye başlayacağını, dünya genelinde merkez bankaların da gündeminin de dijital para olacağını söyledi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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