20 Fetö Şüphelisinden 17'si Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 20 kişiden 17'sinin gözaltına alındığı, 3 kişinin ise arandığı bildirildi.



Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma ve örgüte finansal destek sağlama suçu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda 20 şahıstan 17'sinin yakalandığı, bunlardan 2'sinin emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldıkları kaydedildi. Başka illerde yaşayan ve ikametlerden firar eden 3 şahsın ise arandığı aktarıldı. - AFYONKARAHİSAR