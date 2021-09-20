20 Eylül Pazartesi TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
20 Eylül 2021 Pazartesi günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aşk Mantık İntikam, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Kazara Aşk, Bir Zamanlar Kıbrıs, İkimizin Sırrı, Masterchef, Baht Oyunu, EDHO, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Son Yaz yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 20 Eylül Pazartesi TV8, Star TV, Kanal D, FOX TV ve TRT 1 yayın akışı
Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 20 Eylül yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 20 Eylül Pazartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma
23:45 Uzak Şehrin Masalı
08:00 Kahvaltı Haberler i
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kalp Yarası
00:20 Bir Zamanlar Çukurova
06:50 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Camdaki Kız
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Gerçeğin Peşinde
16:00 Star Market
18:45 Star Haber
20:00 Öldür Beni Sevgilim
22:30 Öldür Beni Sevgilim
05:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
06:00 Tövbeler Olsun
09:10 Kalk Gidelim
12:25 Benim Adım Melek
16:10 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
23:30 Yerli Dizi
02:35 Benim Adım Melek
06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
13:00 1 Başka Güzel
15:00 Didem Arslan'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yalancı
22:45 Güldür Güldür Show