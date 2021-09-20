20 Eylül Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 20 Eylül Pazartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Gündem haberler için bizi takip edin. Gündem haberler için bizi takip edin.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Başakşehir Mah Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor. Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Başakşehir-Başakşehir Mahallesi 600 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 20.09.2021 00:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2021 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz. Etkilenen Mahalleler : Emniyettepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.09.2021 02:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2021 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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