20 Eylül Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

20 Eylül Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

Haberler.com - Haberler | Gündem
20 Eylül Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

20 Eylül Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 20 Eylül Pazartesi 2021 İSKİ su kesintileri

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 20 Eylül Pazartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Gündem haberler için bizi takip edin. Gündem haberler için bizi takip edin.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

Arıza Kesinti

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Başakşehir Mah Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Başakşehir-Başakşehir Mahallesi 600 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 20.09.2021 00:48

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2021 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Eyüpsultan Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Etkilenen Mahalleler : Emniyettepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 20.09.2021 02:44

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2021 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Adnan Menderes Süleyman Soylu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Abdullah Avcı Muslera Mesut Özil Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Hulusi Akar Mehmet Akif Ersoy Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 20 Eylül Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 07:36:35. #1.11#