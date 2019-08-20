20 Eylül'de "ya sıfır karbon, ya sıfır gelecek"!

20.08.2019 11:36

İsveçli öğrenci Greta Thunberg'in geçtiğimiz sene İsveç parlamentosu önünde başlayan ve her Cuma devam eden iklim için okulu bırakma eylemleri Türkiye dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanına hızla yayılmış, Thunberg'in akranları iklim krizine karşı somut adımların atılması talebiyle "iklim grevine" çıkmıştı. Daha önce 15 Mart ve 24 Mayıs'ta gerçekleşen küresel iklim grevlerine 1,5 milyonun üzerinde genç ve çocuk katılım göstermişti. 20 Eylül'de "Fridays for Future/ Gelecek için Cumalar" dayanışma ağının çağrısıyla gerçekleşecek küresel iklim grevine 20 - 27 Eylül arasında bu sefer yetişkinler de katılacak.

Kaybedecek bir saniyemiz yok!

Ekoloji ve çevre kurumlarının bir araya gelerek oluşturduğu Sıfır Gelecek kampanyası, küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlandırmak için kaybedecek 1 saniyenin bile olmadığını belirtiyor. İçinden geçmekte olduğumuz ekolojik kriz ve iklim krizinin aciliyetine dikkat çeken kampanyada "İklim krizine karşı gerekli önlemleri almakta kaybettiğimiz her gün dünyada canlı türlerini ve yaşam alanlarını kalıcı olarak kaybediyoruz; gelecekte yaşanacak çok daha büyük kayıplara zemin hazırlıyoruz" deniyor veöğrencilerin "Buradayız, çünkü geleceğimizi çaldınız!" çağrısına destek veriliyor.

İklim Acil Durumu hemen şimdi!

Sıfır Gelecek kampanyası, 20 Eylül'de ve sonrasında gerçekleşecek etkinliklerle iklim krizini kamuoyunun gündemine taşımanın yanı sıra, Türkiye'deki karar alıcıların bir an önce iklim krizine karşı acil ve adil planlama yaparak 2030'a kadar sıfır karbonlu bir geleceğe yönelik somut adım atmalarını talep ediyor. Dünya genelinde hükümetlerin ve yerel yönetimlerin 'İklim Acil Durumu' ilan etmesine atıfta bulunan kampanya çağrısında, aşırı hava olaylarının gün geçtikçe artığı Türkiye'de de bir an önce bu yönde adımlar atılması gerektiği belirtiliyor ve başta enerji alanında olmak üzere tüm politikaların bu gerçeğe göre şekillenmesi isteniyor. Bu çerçeve içinde fosil yakıtlara dayalı yüksek karbon ekonomisinin adil geçiş yoluyla doğaya zarar vermeyen yenilenebilir enerji kaynaklarına kaydırılması, doğa dostu tarıma geçilmesi, kentsel planlamanın canlı yaşamını öne alacak şekilde kurgulanması, ormansızlaşmanın durdurulması kampanyanın ana taleplerini oluşturuyor.

İstanbul'da 20 Eylül öncesi atölyeler, forumlar

Talepleri yaygınlaştırmak için yapılacak 20 Eylül etkinliklerinde genç iklim grevcilerine destek verilecek. Ayrıca 20 Eylül öncesinde tematik başlıklar altında etkinlikler düzenlenecek. Bu etkinlikler kapsamında 23 - 24 Ağustos'ta Kadıköy Kargaart'ta İklim Adaleti üzerine atölyeler ve konuşmalar gerçekleşecek. Fosil yakıt karşıtı mücadele kapsamında 31 Ağustos'ta Kadıköy'de 5 Eylül'de ise Sarıyer'deyönetmenliğini Umut Vedat'ın yaptığı ve Türkiye'den kömür mücadelelerine odaklanan Kara Atlas belgesel gösterimi yönetmen Umut Vedat'ın katılımıyla yapılacak.

Kaynak: Bültenler