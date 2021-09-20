20 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

02:00 % 100 Futbol

03:00 Eyüpspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

04:40 Teknik Analiz

06:40 Süper Lig Özetler

06:55 TFF 1. Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Futbol Gecesi

08:55 Hava Durumu

09:00 Spor Sabahı

10:00 Spor Bülteni

10:50 Takvim Yaprakları

11:00 Avrupa Stüdyosu

11:55 Dünya Superbike Yarışları

12:25 Spor Kitaplığı

12:30 Spor Bülteni

13:25 Tuzlaspor A.Ş. - Bursaspor

15:30 Spor Bülteni

15:55 Yılport Samsunspor - Gençlerbirliği

16:45 % 100 Futbol Devre Arası

17:00 Yılport Samsunspor - Gençlerbirliği

18:00 % 100 Futbol

18:55 Altınordu - Denizlispor

19:45 % 100 Futbol Devre Arası

20:00 Altınordu - Denizlispor

21:00 % 100 Futbol

22:00 Teknik Analiz

23:00 Futbol Gecesi

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