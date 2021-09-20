20 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 20 Eylül Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31604 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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20 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 20 Eylül Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31604 sayılı Resmi Gazete

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20 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 20 Eylül Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31604 sayılı Resmi Gazete

20 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 20 Eylül Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 20 Eylül 2021 Pazartesi Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar?

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 20 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 20 Eylül Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

20 EYLÜL RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN KARARLAR!

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde, Teknoloji Transfer Ofisi ve Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik

–– Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Erciyes Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Kastamonu Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Sakarya Üniversitesi Kütüphane Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Ufuk Üniversitesi Kuşakyol Ülkeleri ve Çin Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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Haber: 20 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 20 Eylül Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31604 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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