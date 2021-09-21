20 Eylül 2021 Haberleri
20 Eylül 2021 Manşet Haberleri.
- Eşiyle boşanma aşamasındaki şahıs, tartıştığı kayınbiraderini tabancayla vurdu
- Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı
- Bakan Muş'tan sıfır otomobillerde 'stokçuluk' iddialarına yanıt: Fırsatçılık yapanlara asla müsaade etmeyeceğiz
- AK Partili Numan Kurtulmuş'tan Z kuşağı çıkışı: Anketlerde açık ara birinci partiyiz
- CHP'li Tezcan'dan canlı yayına damga vuran gaf: En başarılı belediyeler Cumhur İttifakı'nda
- Buldan'ın 'Yanına geliriz' sözlerine Demirtaş'tan imalı yanıt: Ziyarete gelin ama başka türlü gelmeyin
- Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den dikkat çeken '5 çocuk' sözleri: Eda'ya kardeş istiyoruz
- Yeni doğum yapan Ayşecan Tatari 'Bakımsızsın' yorumlarına isyan etti: Yapmayın bunu
- AK Partili Özlem Zengin'den Türkevi açılışı yorumu: 500 yıllık Türk dış politika tarihinin en önemli günlerinden biri
- ABD'deki Türkevi açılışında ilginç anlar! Ali Erbaş'ın duasına BM sekreteri Guterres de el açtı
- İstanbul'un göbeğinde esrarengiz ölüm! Aracın içinde kafasında poşetle bulundu
- Evinde gördüğü manzara karşısında dondu kaldı! Dev yılan, sıçanı nefessiz bırakmış
- Dünya genelinde Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor
- Yakınları tarafından her yerde aranan adamın cesedi gece karanlığında sulama kanalında bulundu
- İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
- Deniz Akkaya'nın Selin Ciğerci hakkındaki hırsızlık iddiası ağızları açık bıraktı
- 3 çocuk annesi sevgilisini boğazını keserek öldüren sanıktan korkunç savunma: Psikolojim bozuktu
- Amirleri her şeyi kaydetti! Soygun ihbarına gitmesi gereken polisler, ekip otosunda cinsel ilişkiye girdi
- Balkondan sarkan bebeğin düşme anı kamerada
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrenci yurdu eleştirilerine infografikli yanıt
- Son Dakika: Türkiye'de 20 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 231 kişi vefat etti, 27 bin 688 yeni vaka tespit edildi
- TEKNOFEST'te gövde gösterisi! Selçuk Bayraktar 'Dünyada bir ilk' diyerek paylaştı
- Apple, iOS 15 güncellemesini yayınladı! 2015'te çıkan 6S de yararlanabilecek
- Meksika'da doğum günü partisine hediye paketiyle gönderilen bombanın patlaması sonucu 2 kişi öldü
- Kılıçdaroğlu, düğün salonuna girerken görüntü alan kameraman havuza düştü
- Ciddi kan kaybeden Güldür Güldür Show 2 Ekim'den itibaren yeni bölümleriyle ekrana gelecek
- Sıfır otomobillerde 'stokçuluk' iddialarına hem firmadan hem de Honda'dan peş peşe yanıt
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Türkevi'nin açılışını yaptı! İşte yeni binadan ilk görüntüler
- Miley Cyrus'tan ilk cinsel deneyim itirafı! Hemcinsleriyle ilişki yaşamış
- Zonguldak'ta 'koruyucu etkiyi azaltacak' şekilde aşı yapılan vatandaşlar yeniden aşı olacak
- Süper Lig şampiyonluk oranlarında sürpriz yaşandı! 5. hafta sonunda favori değişti
- Sosyal medyada soyadını değiştiren Ece Erken'den 'Ayrılık' iddialarına fotoğraflı yanıt
- Vicdanları sızlatan olay! Metrobüste maske takması için uyardığı şahıs gözünü çıkardı
- Tüyler ürpertici anlar kamerada! Çok katlı otoparkın 3'ncü katından betona çakıldı
- Alanya'da klima motoruna asılı cansız beden bulundu
- Şenol Güneş'ten büyük fedakarlık! Sözleşmede yazan o rakamdan vazgeçti
- Son Dakika: ABD, ülkeyi ziyaret edecek yabancılara aşı zorunluluğu getiriyor
- Meydanda buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden kavga etti
- Watford'un hocası Munoz'dan Ozan Tufan'a övgü: Kendisini topla çok rahat hissediyor
- Yasa boğan kaza! 14 yaşındaki çocuk, traktörün altında can verdi
#Koronavirüs aşısı yaptırdınız mı?— Haberler.com (@Haberler) September 17, 2021
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