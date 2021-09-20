20 Eylül 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

04:30 A. Demirspor - Ç. Rizespor

06:15 Dg Sivasspor - Gaziantep Fk

08:00 Trio

09:00 Yeni Gün

11:00 Gamer

12:00 M. Başakşehir - Fenerbahçe

12:30 Galatasaray - A. Alanyaspor

13:00 Maç Başlıyor

13:30 G. Giresunspor - İH Konyaspor

14:15 Devre Arası

14:30 G. Giresunspor - İH Konyaspor

15:30 Maç Başlıyor

16:00 Galatasaray - A. Alanyaspor

16:45 Devre Arası

17:00 Galatasaray - A. Alanyaspor

18:00 Beın Süper Lig

19:00 M. Başakşehir - Fenerbahçe

19:45 beIN Süper Lig

20:00 M. Başakşehir - Fenerbahçe

21:00 beIN Süper Lig

23:00 Trio

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