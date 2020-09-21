20 Eylül 2020 Haberleri
20 Eylül 2020 Manşet Haberleri.
21.09.2020 00:15 | Son Güncelleme: 21.09.2020 00:15
- Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, fotoğraflarına 'photoshop' yaptığı ortaya çıktı
- Park halindeki otomobile çarpan motosikletteki 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti
- Maske takmadığı için ceza yazılmak istenen kişi polisin dalgınlığından faydalanıp kaçtı
- Niğde'de meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü
- Taylan Antalyalı'nın paylaşımına Arda Turan'dan yorum: Xavi misin be aslanım
- 'Bez Bebek' dizisinin 'Yağmur'u Asena Keskinci, güzelliğiyle büyülüyor
- Son Dakika: Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- Çin'de, Rusya'dan ithal edilen dondurulmuş kalamarlarda koronavirüse rastlandı
- Başakşehir maçından sonra Fatih Terim'den transfer açıklaması: Benim gidişimden para gelecekse ben de giderim
- Türk tiyatrosunda güldürü geleneğinin nişanesi 'Kel Hasan Efendi Kavuğu' Şevket Çoruh'a devredildi
- Transfer sorusuna Marcao'dan yanıt: Kulüpler konuşacak, menajerler konuşacak
- Eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer, tartıştığı kişiyi vurdu
- Başakşehir-Galatasaray maçında Marcelo Saracchi sakatlandı
- Karagümrük, Mevlüt Erdinç'in son dakika golüyle Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı
- Bankamatikteki kadınların etek altı fotoğraflarını çeken sapık, yakalandı
- 51 yaşındaki Jennifer Lopez'den gençlere taş çıkartan bikinili poz
- Liverpool, Sadio Mane'nin golleriyle Chelsea'yi 2-0 mağlup etti
- MHK başkanını seçtiği iddialarına Rıdvan Dilmen'den çok sert tepki: Kim vatansever, kim terör örgütüyle beraber açıklayacağım
- Trump'a zehirli paketin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi
- Osmaniyespor FK-İçel İdmanyurdu maçı, koronavirüs testleri uygun olmadığı için oynanmadı
- Doğa yürüyüşüne çıkan 44 yaşındaki adamdan günlerdir haber alınamıyor
- Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
- Çamaşır makinesi büyük bir gürültüyle patladı, yangın çıktı
- Songül Karlı, 'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğluyla çekildiği fotoğrafını paylaştı
- Son Dakika: Türkiye'de 20 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 61 kişi vefat etti, 1519 yeni vaka tespit edildi
- AstraZeneca'nın aşı çalışmaları 2. kez sekteye uğradı! Bir gönüllüde daha yan etki görüldü
- Emekli öğretmen, elleri ayakları bağlanıp tüfekle vurulmuş halde bulundu
- Galatasaray, Medipol Başakşehir deplasmanında 2-0 kazandı
- Kasımpaşa, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti
- Emekli polis memurunun otomobilinden 61 kilo 750 gram eroin çıktı
- Cani koca, boşanma aşamasında olduğu eşine ve arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdırdı
- Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı
- Fransız basını, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerini değerlendirdi: Güç gösterisinde bulunuyorlar
- Otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada yol kan gölüne döndü: 1'i ağır, 5'i çocuk 7 yaralı
- Suç makinesi cezaevi firarisi, piknik yaparken yakalandı
- Dünya Sağlık Örgütü son verileri paylaştı! 'Gençler koronavirüsü ağır geçirmiyor' tezi çürüdü
- Sarımsak toplamak için evden ayrılan 2 kardeşten birinin cansız bedeni bulundu
- Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti
- PSG, deplasmanda Nice'i 3-0 mağlup etti
- Yunanistan Cumhurbaşkanı diplomatik yalanla çizgiyi aştı: Türkiye'nin meydan okumasına cevap vermeye her an hazırız