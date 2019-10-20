20 Ekim Pazar DHA Spor Gündemi

20.10.2019 09:28

SÜPER LİG

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasımpaşa

16.30 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor19.00 Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe

BEŞİKTAŞ'TA SEÇİM GÜNÜ10.30 Siyah-beyazlı kulüpte yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağanüstü seçimli genel kurul gerçekleştirilecek. 14 bin 950 üyenin oy kullanabileceği genel kurulda adaylar Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay, Beşiktaş'ın 34'üncü başkanı olabilmek için yarışacak. (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi) GALATASARAY11.00 Sarı-kırmızılılar, Real Madrid karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

TFF 1'İNCİ LİG14.00 Keçiörengücü - Balıkesirspor16.30 Boluspor - Giresunspor19.00 Altınordu - Altay19.00 Adanaspor - İstanbulspor

TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİG9'uncu hafta maçları oynanacak.

ATLETİZMUltra-Trail World Tour serilerinin son yarışı olan Salomon Cappadocia Ultra-Trail sona erecek.

BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji15.15 OGM Ormanspor - Frutti Extra Bursaspor17.30 Darüşşafaka Tekfen - Gaziantep Basketbol

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi13.00 Beşiktaş TRC İnşaat - İzmit Belediyespor14.00 OGM Ormanspor - Gelecek Koleji Çukurova Basketbol15.15 BOTAŞ - Galatasaray16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor - Samsun Canik Belediye

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ19.00 VakıfBank - Türk Hava Yolları

AVRUPA'DAN FUTBOL13.00 Alaves - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)15.30 Groningen - Sparta Rotterdam (Halil Dervişoğlu)15.30 FC Emmen - Fortuna Sittard (Orkun Kökçü)15.30 St.Pölten - Austria Wien (Tarkan Serbest)16.00 Sampdoria - Roma (Başakşehir'in Avrupa Ligi rakibi)18.00 Rapid Wien - Wolfsberger (Başakşehir'in Avrupa Ligi rakibi)19.00 Hoffenheim - Schalke 04 (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)19.00 Dinamo Moskova - Krasnodar (Trabzonspor'un Avrupa Ligi rakibi)19.30 Athletic Bilbao - Real Valladolid (Enes Ünal)

21.45 Milan - Lecce (Hakan Çalhanoğlu)

Kaynak: DHA