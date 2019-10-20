20 Ekim 2019 Kanal d Yayın Akışı

20.10.2019 06:45

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:30 Hızlı Ve Öfkeli 7

03:30 Müzik Arası

04:45 Ver Elini Aşk

07:00 Akasya Durağı

08:30 Sağlıklı Pazarlar

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

15:00 Zalim İstanbul

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Konuk

Kaynak: InterSinema.com