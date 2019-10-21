20 Ekim 2019 Haberleri
20 Ekim 2019 Manşet Haberleri.
21.10.2019 00:18
- Pompalı tüfekle yaralanan oğlu ve torununu sedyede gören yaşlı kadın, gözyaşlarına boğuldu
- Giresun'da sel sularına kapılan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı
- Hulusi Akar, mutabakat sonrası Suriye'deki son durumu anlattı: Teröristleri taşıyan 125 araç çıkış yaptı
- Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'yı devre arasına kadar göndermeyeceğiz
- Lübnan sokakları Erdoğan sloganlarıyla inledi: Canımız kanımız sana feda
- Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ın şerefi, namusu, bir kuruşu bize emanet
- Mustafa Yumlu maç sonunda isyan etti: Biz Anadolu takımıyız diye mi böyle yapıyorlar?
- Savunma Bakanı Esper'in soyadını yanlış yazan Trump'tan yeni mesaj
- Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu!
- Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
- Gelin adayı Hanife, mini eteğiyle dans ettiği anları yayınladı
- Teröristlerden, Türkiye-Pakistan tatbikatı üzerinden alçak propaganda
- Real Madrid'de Modric, Bale ve Vazquez Galatasaray'a karşı yok!
- Suriye'deki Aşiretler'den Türkiye'ye çağrı: Münbiç ilçesinin kurtarılmasını istiyoruz
- Fenerbahçeli futbolculardan Mehmetçik'e destek
- YÖK'ten 14 programda özel yetenek sınavının kaldırılmasına 1 yıl erteleme
- Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı mesajı: Mutabakata uyulmazsa operasyon devam eder
- Fenerbahçe, Denizlispor'u 2-1 mağlup etti!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İnanın bu haramdır' diyerek vatandaşlara çağrı yaptı
- Davutoğlu, 'Ben parti kurmayı çok mu istedim?' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem etti
- Tarkan'ın kızı Liya ile olan fotoğrafı beğeni rekoru kırdı
- İsrail basınından Barış Pınarı Harekatı itirafı: 6 yılın emeği 6 günde yok edildi
- MSB: PKK/YPG'li teröristlerin çıkması yakından takip ediliyor
- Defne Samyeli ve Cem Yılmaz aşkı kıskançlık yüzünden bitti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü
- Trump'tan ateşkes açıklaması: Petrolü güvenceye aldık, askerleri eve getiriyoruz
- Futbol koçu, silahlı saldırganı sarılarak etkisiz hale getirdi! O anlar kamerada
- Kayserispor, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı
- Tarlada, alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü
- Nusaybin'de HDP'li milletvekillerine tepki: İhanet ettiğiniz bayrağın altında yaşamayacaksınız
- ABD-YPG ilişkisi bir kez daha gün yüzüne çıktı: ABD askerleri YPG armasıyla poz verdi
- PKK/YPG'nin Güvenli Bölge'den çekilme anları kameralara yansıdı
- İngiltere Başbakanı'ndan Barış Pınarı Harekatı yorumu: Ara verilmesini memnuniyetle karşılıyorum
- Amerikalı oyuncu Felicity Huffman'ın cezaevinde mahkum elbisesiyle çekilmiş fotoğrafı yayınlandı
- Terör örgütünün 'kimyasal silah' oyununu Türkiye bozdu
- Hindistan ile Pakistan arasında çatışma: 16 ölü
- Ağrı'da, teröristler zırhlı araca saldırdı: 5 askerimiz yaralandı
- Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, düğün kombiniyle garsona benzetildi
- Aileleri ikna etti! Gri listede yer alan iki terörist teslim oldu