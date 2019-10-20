20 Ekim 2019 Eurosport Yayın Akışı

20.10.2019 06:45

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:30 Haberler

00:35 Masa Tenisi

01:35 Bisiklet

02:35 Tüm Sporlar

02:45 Bisiklet

04:00 Snooker

06:00 Masa Tenisi

07:30 Bisiklet

08:30 Bisiklet

09:30 Snooker

10:30 Maraton

13:10 Bisiklet

14:00 Snooker

18:00 Masa Tenisi

19:30 Snooker

20:40 Haberler

20:45 Snooker

Kaynak: InterSinema.com