20 Ekim 2019 Cnn Türk Yayın Akışı

20.10.2019 06:45

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

CNN TÜRK YAYIN AKIŞI

00:00 Gece Haberleri

01:00 Gece Haberleri

01:15 CNN TÜRK Masası

04:00 Gece Haberleri

04:15 5N1K

05:00 Gece Haberleri

06:00 Haber

07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu

10:00 Hafta Sonu

12:00 Haber

13:00 Haber

15:00 Haber

16:00 Haber

17:00 Haber

18:00 Haber

21:00 Hafta Sonu Özel

23:30 Pazar Akşamı Futbol

Kaynak: InterSinema.com