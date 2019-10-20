20 Ekim 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

20.10.2019 06:45

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:15 Süper Lig Kısa Özet

00:30 Taraftar

01:00 Maç Sonu

01:30 Maç Saati

03:15 Dünden Bugüne

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:30 Süper Lig Özel

05:30 UEFA Avrupa Ligi Goller

06:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Süper Lig Özel

10:30 Maç Sonu

12:00 Maç Saati

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

13:35 Maç Başlıyor

14:00 İM Kayserispor - Kasımpaşa

14:45 Devre Arası

15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

15:00 İM Kayserispor - Kasımpaşa

16:00 Maç Sonu

16:30 Taraftar

17:00 Maç Önü

17:00 UEFA Avrupa Ligi

18:00 Maç Önü

19:00 Y. Denizlispor - Fenerbahçe

19:45 Devre Arası

20:00 Y. Denizlispor - Fenerbahçe

21:00 Maç Sonu

21:15 Maç Önü

22:30 Maç Saati

23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

Kaynak: InterSinema.com