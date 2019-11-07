20. Devlet Türk Sanatları Yarışmasının birinci etabında 114 bin lira para ödülü

07.11.2019 12:07 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:07

Ebru, Katı, Çini Deseni ve Kalemişi kategorileri ile ikinci bölümü 2020'de yapılacak olan yarışmanın ilk etabında toplam 114 bin lira para ödülü dağıtılacak.

Yarışmanın birinci etabındaki kategorilere yapılan 108 başvurunun seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmesi sonucunda Hüsn-i Hat alanında 2 eser Başarı Ödülü'ne, 1 eser Mansiyon Ödülü'ne, 3 eser de Sergileme Ödülü'ne layık görüldü. Tezhip alanında 1 eseri Başarı Ödülü'ne, 3 eseri Mansiyon'a, 6 eseri Sergileme'ye değer gören seçici kurul, minyatürde ise 3 esere Mansiyon, 10 esere Sergileme Ödülü verdi.

20. Devlet Türk Sanatları Yarışmasının birinci bölümünde 3 adet eser başına 20 bin lira Başarı Ödülü, 7 adet yine eser başına 5 bin lira Mansiyon Ödülü ve 19 adet de biner lira Sergileme Ödülü dağıtılacak.

Kaynak: Bültenler