20. Devlet Türk Sanatları Yarışması'nın ikinci etabı başlıyor

11.02.2020 11:44 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:44

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Devlet Türk Sanatları Yarışması'nın "çini", "ebru", "kalemişi", "katı" kategorilerini içeren ikinci etabı için başvurular nisan ayında başlayacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 20'ncisi düzenlenen yarışmayla Türk sanatlarını desteklemek, gelişmesi ve yaygınlaşmasını sağlamak, bu alanda eser verecek yeni yetenekleri keşfetmek ve gelenekten yararlanıp özgün eserler üretmeye teşvik amaçlanıyor.

İlk etabı geçen sene yapılan yarışmanın yeni etabındaki geleneksel el sanatları kategorileri "çini", "ebru", "kalemişi" ve "katı" olarak belirlendi.

Yarışmanın her dalında, başarı ödülü olarak 20'şer bin liralık üç ödül ve başarı belgesi, mansiyon olarak 5'er bin liralık üç ödül ve mansiyon belgesi takdim edilecek. Sergilenmeye layık görülen her bir eser ise 1000 lira ve katılım belgesiyle ödüllendirilecek.

Yarışmanın başvuruları "https://gorselsanat.ktb.gov.tr/" adresi üzerindeki başvuru sisteminden 20 Nisan-15 Mayıs'ta kabul edilecek.

E-devlet sistemine yönlendirilecek adayların başvuruda bulunabilmesi için e-devlet şifresi gerekecek. Katılımcılar, yarışmaya başvurularının resmen tamamlanması için de başvuru eserlerini 27 Nisan-15 Mayıs'ta toplama merkezine elden teslim edecek.

20. Devlet Türk Sanatları Yarışması'nın ikinci bölümüne ilişkin detaylar "https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr" adresi üzerinden duyurulacak.

Kaynak: AA