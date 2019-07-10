20'den fazla örgütten SETA raporuna ortak kınama

Uluslararası basın ve insan hakları dernekleri ortak bir mesaj yayınlayarak, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) yabancı basın kuruluşlarında çalışan gazetecileri fişlediği raporunu kınadı. Söz konusu kuruluşlar raporu "gazetecilerin taciz edilmesinin tehlikeli boyutlara ulaşması" olarak yorumladı.

20'den fazla örgütün imzasını taşıyan açıklamada, "Rapor, Türkçe yayın yapan 7 uluslararası kuruluş hakkında akademik çalışma olarak adlandırılsa da gerçekte bu medya organlarını hedef alan kaba saldırılardan ibarettir" denildi. Açıklamada, söz konusu raporda yer alan Çin Uluslararası Radyo'sunun, 15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye'nin Suriye operasyonları gibi konularla ilgili haberlerine bakılarak hükümet karşıtı olmakla eleştirilmeyen tek yayın organı olduğunu, diğerlerinin hedef gösterildiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle