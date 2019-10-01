20'den fazla kanser türünün teşhisine imkan veren yeni bir kan testi geliştirildi

01.10.2019 18:16

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kanser araştırmaları enstitüsü, 20'den fazla kanser türüne erken teşhis imkanı kılacak yeni bir kan testi geliştirdi.



Dana-Farber isimli araştırma merkezi, toplam 3 bin 600'den fazla kanserli ve kansersiz bireylerden alınan kan örnekleri üzerinde deney yaptı. Yeni yöntem sayesinde aralarında akciğer ve pankreas kanserinin yanı sıra lösemi gibi 20'den fazla çeşit kanser türü, yüksek doğruluk oranı ile teşhis edildi. Euronews.com'da Görüntüle