20 dakika süren yağmur evleri sular altında bıraktı, yolları göle çevirdi
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20 dakika süren yağmur evleri sular altında bıraktı, yolları göle çevirdi

20 dakika süren yağmur evleri sular altında bıraktı, yolları göle çevirdi Şiddetli yağmur giriş katlarda ve yollarda su baskınlarına neden oldu Bolu'da aniden başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren şiddetli yağmur, apartmanların giriş katları ve yollarda su baskınlarına neden oldu.

18.06.2020 17:35 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:58

20 dakika süren yağmur evleri sular altında bıraktı, yolları göle çevirdi

Şiddetli yağmur giriş katlarda ve yollarda su baskınlarına neden oldu

BOLU - Bolu'da aniden başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren şiddetli yağmur, apartmanların giriş katları ve yollarda su baskınlarına neden oldu. Yağmur nedeniyle göçük oluşan yollar trafiğe kapatıldı.

Bolu'da aniden başlayan ve şiddetini kısa sürede artıran sağanak yağış nedeniyle kent merkezinde su baskınları ve yollarda göçükler meydana geldi. Yaklaşık 20 dakika boyunca süren şiddetli yağmurda rögar kapaklarının tıkanması nedeniyle Borazanlar ve Sümer mahallelerinde bulunan bazı ev ve iş yerlerinin giriş katlarında su birikintileri oluştu. Vatandaşlar suların evlerine girmesini engellemek için yol üzerinde bulunan rögar kapaklarını kendi imkanlarıyla açarak suların akmasını sağladı. Vatandaşların ihbarı üzerine su baskınlarının yaşandığı bölgelerde itfaiye ekipleri tahliye çalışması başlattı.

Şiddetli yağmur nedeniyle Borazanlar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle trafik ekipleri çalışma yapılması için yolu trafiğe kapattı. Su baskınlarının yoğun olarak yaşandığı yerlerdeki vatandaşlar, her yağmurda aynı manzarayla karşılaştıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

20 dakika süren yağmur evleri sular altında bıraktı, yolları göle çevirdi

Kaynak: İHA

Manşet

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