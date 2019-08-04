20. Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali sona erdi

10 gün boyunca 71 ülkeden gelen sanat elçilerini İstanbul ile buluşturan 20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali sona erdi. Festivalin son günü kapsamında CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Festival Onursal Başkanı Tahsin Öztiryaki ve Müjdat Gezen katıldı. Festival kapsamında Yaşam Boyu Kültür Sanat Ödülü ise Oya Başar ve Selçuk Yöntem'e verildi.Büyükçekmece Belediyesi tarafından sevgi, barış ve kardeşlik temasıyla 20. düzenlenen Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, 10. Gününde son buldu. Festivalde, konuk ülkeler son kez dans gösterisi yaptı.





YAŞAM BOYU KÜLTÜR VE SANAT ÖDÜLÜ, BAŞAR VE YÖNTEM'E VERİLDİ

Son gününde Yaşam Boyu Kültür ve sanat ödülü kapsamında Oya Başar, Selçuk Yöntem'i konuk etti. Yöntem'e ödülü Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Akgün tarafından verildi.





YÖNTEM: SANAT İYİLEŞTİRİR, BİRLEŞTİRİR, GÜÇLENDİRİR, ÜRETİR

Yöntem, "20 yıldır Kültür ve Sanat Festivali yapmak herkesin harcı değil, sayın başkanı ve ekibini tebrik ediyorum. Sanat iyileştirir, birleştirir, güçlendirir, üretir. Sanattan hiçbir zaman ayrılmayalım. Böyle güzel bir geceyi bu ödülü verdiği için teşekkür ederim, sizlerle paylaştığım için de hepinize teşekkür ederim.ö Dedi.





GEZEN, LEVENT KIRCA'YI ANDI

Oya Başar'a ise ödülü Müjdat Gezen tarafından verildi. Gezen, "O, bize Türkiye'nin en büyük komedyeni Levent Kırca'nın emanetidir. Onu da rahmetle anıyoruz buradaö dedi.

Başar " Ne mutlu bana senin elinden ödül almak. Ben senin asistanındım, hocam" şeklinde konuştu.





BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI AKGÜN: MİMAR SİNAN KÖPRÜSÜ ÜZERİNDEN HEP BERABER SEVGİ BİRBİRİMİZE BARIŞ HEPİMİZE DEDİK

Festivalin son günü kapsamında konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün "Hasan Akgün, Uluslararası 20. Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin sonuna geldik. Bu festivale 20 sene önce Tahsin Öztiryaki, Gürhan Ozanoğlu kardeşimle başladık. Birlikte devam ediyoruz" dedi. Akgün, "Bir kez daha hatırlatmak istiyorum, dünyanın kültür ve sanat festivalleri arasında ilk üç ve beşte yer alan Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ni Büyükçekmece ailemle, gençlerimizle kadınlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, muhtarlarımızla büyün ailemizle büyüttük, çalıştık, dünyanın en iyi festivali yaptık. 7 kez üst üste dünyanın en iyi kültür sanat festivalini aldık. Bu ödül ailemindir, bu ödül Büyükçekmece ailemizindir. Bu ödül kültür ve sanat ailemizindir. Festivalin 4 ayağı olduğunu biliyorsunuz, Dünya El Sanatları Bayramı Atölyesi, Dünya Heykel Sempozyumu, Dünya Fotoğraf Yarışması, Dünya Altın Köprü Halk Dansları yarışması ve çocuk temalı gösteriler. Yani bu festivalin sadece uluslararası dans yarışması olmadığını bilmenizi istiyorum. Bu sene Çağdaş Dans Yarışması ilave edildi, çok da güzel oldu. Gelecek sene daha güzel 21. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivaliyle birlikte olacağımıza inanıyorum. Sayın Bakanım milletvekillerim değerli sanatseverler, Uluslararası Büyükçekmece. Ana teması şudur; sevgi burada dostluklarla buluştu. Sevgi kültür, sanat barış Büyükçekmece Mimar Sinan Köprüsü üzerinde Dünyanın 71 ülkesinden buraya gelen sanat elçilerimizle birlikte aynı noktada buluştuk Mimar Sinan Köprüsü üzerinden hep beraber sevgi birbirimize barış hepimize dedik. Bu nedenle Dünya Festivaller Birliği, Uluslararası Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali f. CIOFF ve FİDAF'ın A kategorisindeki tek festivalidir. Dünya kültürüne dünya sanatına dünya dostluk kardeşlik barışına hizmet eden, müthiş bir dünya kültür hizmetidir. " diyerek Festivale destek veren herkese ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti teşekkür eden Akgün, sözlerini "21. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivalinde buluşmak üzere sevgi birbirimize barış hepimize" diyerek bitirdi.





BİRİNCİLER BELİRLENDİ

Festivalin 10. Gününde Çağdaş Danslar ve Altınköprü Uluslararası Halk Dansları yarışmasında birinciler belli oldu. Çağdaş Danslar Yarışması kapsamında, Hasan Akgün ve Dans Festivalleri Federasyonu 2 Başkanı Hayri Gürhan Ozanoğlu, katılım belgesi ve dereceye girenlere plaket verdi. Festival Kapsamında Halk Dansları ve Çağdaş Dans Seçici Kurul Üyeleri ve Düzenleme Kurulu Üyelerine, jüriye plaket verildi. 1 hafta boyunca yapılan dans yarışmasında, birincilik Macaristan ve Rusya'ya gitti. İkinci, Kosova, üçüncü Gürcistan oldu. Ödül töreni kapsamında jüri üyelerine de plaket verildi. Çeşitli ülkelerden gelen sanat elçilerine ödül ve katılım belgeleri, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, CHP İstanbul Milletvekili Erdal Toprak, Festival Onursal Başkanı Tahsin Öztiryaki, Dans Festivalleri Federasyonu 2 Başkanı Hayri Gürhan Ozanoğlu ve Almanya Genel Meclis Milletvekili Oliver Wittke tarafından verildi.





"DÜNYA'NIN EN BÜYÜK VE EN İYİ FESTİVALLERİNDEN BİR TANESİNE GELMEK KÜÇÜK BİR ŞEY DEĞİL"

Jüri Özel Ödülü alan Hindistan Ekibinden Anushka, "Türkiye'ye gelmek bizim için çok büyük bir imkan oldu. Dünya'nın en büyük ve en iyi festivallerinden bir tanesine gelmek küçük bir şey değil. Türkiye'ye gelmekten baya memnunum. Manzaralar çok hoş, çok güzel bir yer burası. Burada ki insanları çok sevdim, herkes çok tatlı. Başka ülkelerle tanışmak ve etkileşime geçmek de güzeldi, kim Dünya'nın her yerinden insanlarla tanışmak istemez ki? Çok iyi organize edilmiş bir festival olmuş, bir sürü farklı şeyler yapabildik ve herkesle etkileşim halindeydi. Türkiye deneyimimiz tam anlamıyla muazzam oldu şu ana kadar. Burada sahne aldığımız zaman memnun kalmış bir seyirci topluluğu görmek bizi çok mutlu etti, bizimle insanların bu kadar ilgili olmasını görmek muhteşemdi. Geceleri farklı törenlere gittiğimiz zaman herkes ülkemiz Hindistan'ı gördüğü zaman çok heyecanlandı" dedi.





"VATANIMIZA OLAN TUTKUMUZU GÖSTERMEMİZE İMKAN SUNDUĞU İÇİN MİNNETTARIZ"

Panama ekibiyse, "Panama halkından herkese selamlar. Türkiye'ye ülkemizi, kültürümüzü ve vatanımıza olan tutkumuzu göstermemize imkan sunduğu için minnettarız. Çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. Festival kapsamında teknik ekibe, sunucu ekibine de plaket verildi.

Kaynak: DHA

- İstanbul