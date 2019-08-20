20.08.2019 17:25

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugün yapılan denetimlerde 8 projede bin 611 konut, 4 otel inşaatı; imara ve ruhsata aykırılıklar sebebiyle durdurulmuştur. Bu aykırılıklar giderilmesi için ilgili firmalara 1 aylık süre tanınmıştır. Bu aykırılıkların giderilmemesi durumunda biz bakanlık olarak gerekeni yapacağız" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve beraberindeki heyet Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle kıyı ve koylarda kaçak yapılaşma ve çevre temizliğine ilişkin denetimlerde bulundu. Kurum ve beraberindeki heyet, Yalıkavak ile Göltürkbükü arasındaki koylarda imara aykırı yapılan otel, konut ve kıyı yapılarını yerinde inceledi. Bakan Kurum, Türkiye'nin güzelliklerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Kurum, "Ülkemizdeki tüm güzellikleri korumak adına gece gündüz çalışıyoruz. Bu çerçevede; Salda'mızı, Uzungöl'ümüzü, Muğla'mızı, Ayderi'mizi koruyacak hatta daha iyi hale getirip gelecek nesillere aktaracağız. Muğla'da da denetimlerimizi yaptık. Muğla'mızın yüzde 75'i korunan alan statüsünde. Bu alanların yüzde 15'i doğal sit alanı, yüzde 29'u da özel çevre koruma bölgesi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Muğla'da da kaçak yapı yapılmasına izin vermeyeceğiz. Bu noktada sahada sadece Muğla'da 100'ün üzerinde teknik elemanlarımız incelemeler yapıyorlar. Yapılan incelemelerde tüm Türkiye'de 20 binin üzerinde kaçak yapı tespitimiz var. Bu kaçak yapıların 7 bin 200'ü sahil kesiminde yer alıyor ve 3 bin 260'ı da Muğla ilimizde. Bu kaçak yapıların bin 300 tanesi maalesef doğal sit alanı ve özel çevre koruma bölgelerinde yer alıyor" ifadelerini kullandı.

"8 PROJEDE BİN 611 KONUT, 4 OTEL İNŞAATI DURDURULDU" Yapılan denetimler hakkında sayısal verilerle açıklamalarda bulunan Kurum, "Bugün, 100'ü aşkın denetim elemanımızla yapmış olduğumuz denetimlerde hem imara aykırılıkları hem imar planına aykırılıkları tespit ettik. Bu tespitler kapsamında; Bodrum Yalıkavak'ta 75 adet villa ve kıyı yapılarında bulunan proje ruhsata aykırılıklar sebebiyle mühürlenmiş ve inşaatı durdurulmuştur. Gündoğan'da 90 odalı otel, 330 adet konut yapısı kıyı yapılarıyla birlikte inşaatı durdurulmuştur. Bodrum Gölköy'de 116 adet konut ve kıyı yapılarının inşaatı durdurulmuştur. Yalıkavak'ta 350 adet konut, otel ve kıyı yapı inşaatı imara ve ruhsata aykırılık sebebiyle durdurulmuştur. Göktürkbükü'nde 50 adet konut ve otel inşaatı da durdurulmuştur. Yalıkavak'ta 70 adet konut ve kıyı yapısı inşaatı imara aykırılıklar, kot kesiti aykırılıklar sebebiyle durdurulmuştur. Gümbet'te 131 adet konut kıyı yapılarından oluşan proje imara aykırılıklar sebebiyle durdurulmuştur" şeklinde konuştu. Son zamanlarda balık çiftliklerinin çevreyi kirlettiği yönünde çıkan haberlerle ilgili de konuşan Bakan Kurum, "Tüm şehir genelindeki balık çiftlikleriyle ilgili denetimlerimizi de yapmaktayız. Bu denetimler çerçevesinde doğaya verilen zarar sebebiyle ilgili balık çiftliklerine 260 bin lira cezai işlem uygulanmıştır" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının denetimlerine devam edeceğini ifade eden Kurum, "Bugün yapılan denetimlerde; 8 projede bin 611 konut, 4 otel inşaatı; imara ve ruhsata aykırılıklar sebebiyle durdurulmuştur. Bu aykırılıklar giderilmesi için ilgili firmalara 1 aylık süre tanınmıştır. Bu aykırılıkların giderilmemesi durumunda biz bakanlık olarak gerekeni yapacağız. Bu çerçevede 3194 no'lu imar kanununun; 8'inci, 32'nci ve 42'nci maddeleri gereğince durdurma, yıkım ve para cezası işlemleri başlatılmış olup ilgililer hakkında da işlem yapılacağını tüm Türk milletine ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

"DENİZ KİRLİLİĞİNİ GİDERMEK ADINA ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ" AK Parti'nin 2002 yılında iktidara geldiği süre içerisindeki icraatlarına da konuşmasında yer veren Kurum, "2002 yılından bu yana ülkemizin sahip olduğu doğal güzellikleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına çalışıyor ve emanet aldığımız doğal güzellikleri koruyarak gelecek nesillere aktarmaya gayret ediyoruz. Projelerimizi gerçekleştirirken de doğamızı, çevremizi nasıl koruruz diye gayret ediyoruz. 2002 yılından bu yana 463 adet mavi bayraklı plajla dünya üçüncüsü olduk. 2002 yılında belediye nüfusunun yüzde 35'ine atık su arıtma hizmeti verilirken şu an yüzde 88'ine atık su arıtma hizmeti veriyoruz. Nüfusumuzun yüzde 75'ine düzenli depolama tesisi ve hizmet veriyoruz. 353 adet deniz kirliliği ölçüm istasyonuyla denizlerimizdeki kirliliği takip ediyor, tespit ediyor ve gerekli işlemleri yapıyoruz. Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürüttüğümüz sıfır atık projesiyle, sıfır atık mavi projesiyle denizlerimizi, doğamızı ve çevremizi korumak adına çöplerimizi kaynağında ayrıştırıyor ve geri dönüşüme kazandırıyoruz. Sıfır Atık Mavi'yle kıyısı deniz kenarında olan illerimizin ilçelerinde hem kıyı kenarında hem denizde, deniz kirliliğini gidermek adına çalışmalar yapıyoruz" dedi.

"KORUNAN ALAN MİKTARINI YÜZDE 17'YE ÇIKARACAĞIZ" Plastik poşetleri ücretli hale getirdikten sonra kullanımında düşüş olduğunu söyleyen Bakan Kurum, deniz kirliliğini engellemek adına yapılan yatırımlardan da bahsetti. Kurum, "Plastik poşetlerimizi ücretli hale getirdik ve kullanımında yüzde 80'e varan azalma sağladık. Deniz kirliliğini engellemek üzere Türkiye genelindeki 50 binin üzerindeki teknelerimizi, yatlarımızı denetim altına alıyoruz. Bu takip sürecinde de sintinelerini düzenli bir şekilde marinalara bırakmalarını sağlıyoruz. Muğla'da 22 bin mavi kartlı teknenin denetimini yapıyoruz" ifadelerini kullandı. 81 ilde 81 adet millet projesi yapmak için çalışmaların başlatıldığını söyleyen Kurum, "Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak; doğamızı, çevremizi koruyarak, OECD verilerine göre korunan alan miktarını yüzde 17'lere çıkaracağız. Millet bahçeleri ve sıfır atık projeleriyle yine çevremizdeki, doğamızdaki güzellikleri geleceğe aktaracak birçok projeye imza atacağız ve atmaya da devam edeceğiz. Denetimlerimize 81 ilde devam edeceğiz" dedi. Bodrum'da yapılan denetimlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir ve Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz eşlik etti.

(Emin Kuvat - Cem Geçim/İHA)

Kaynak: İHA