20 bin sözleşmeli öğretmenin atama takvimi açıklandı
20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimi açıklandı.
20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimi açıklandı. 20 bin sözleşmeli öğretmenin eğitim kurumu tercihleri 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak. Öğretmenlerin atama sonuçları 9 Ağustos'ta açıklanacak.
Kaynak: Dunya.com
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