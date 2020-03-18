20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
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Ziya Selçuk, MEB, Güncel

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Türkiye genelinde 69 kente 79 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı.

18.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:42
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Türkiye genelinde 69 kente 79 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı. Atama sonuçları Bakanlığın "e-devlet" ve "personel.meb.gov.tr" internet adresinden öğrenilebilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sözleşmeli öğretmen ataması için Bakanlığın Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen törene katıldı.

Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında adayların katılmadığı atama töreninde yaptığı konuşmada, devletin, olağanüstü dönemde de bütün iş ve işlemlerini sürdürdüğünü belirtti.

Her şeyi zamanında yapmak için gayret sarf ettiklerini vurgulayan Selçuk, "79 farklı alanda 69 ilimize 19 bin 921 öğretmenimizi daha atamak üzere bir araya geldik." dedi.

Atama işlemleriyle ilgili emeği geçenlere teşekkür eden Selçuk, yeni atanan öğretmenlere başarılar diledi.

Ziya Selçuk, öğretmenliğin zor bir görev olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Öğretmenlik, aklı, kalbi ve hayali birleştirmeyi gerektiren bir görev. Bu anlamda öğretmenlerimize güveniyoruz. Onların heyecanını paylaşıyoruz. Bir ülkenin eğitim sisteminin kalitesinin öğretmenlerinin niteliğiyle doğrudan doğruya ilgili olduğunu biliyoruz. Türkiye genelinde doluluk oranı bu atamayla birlikte yüzde 92,3'e çıkmış bulunuyor. Bunu önümüzdeki süreçte daha da yükseltmek azmi ve gayretindeyiz."

Yeni atanacak öğretmenlerin başarılı bir öğretmenlik süreci yaşamaları için her türlü tedbiri aldıklarını anlatan Selçuk, atanan öğretmenlerin ilerleyen süreçte bütün işlemlerinin hayata geçirilmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Bakan Selçuk, salonda bulunan gazetecilerden kura için rakam istedi. Kura numarasının "571694832" olarak belirlenmesinin ardından Ziya Selçuk butonuna bastı ve atama başladı.

Salondaki ekranda adayların atandığı iller ve okulları paylaşıldı.

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Kaynak: AA

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