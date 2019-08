20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı

09.08.2019 12:10

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Türkiye genelinde 79 kente 92 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı. Atama sonuçları Bakanlığın https://pbsm.meb.gov.tr/sonuc/ internet adresinden öğrenilebilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sözleşmeli öğretmen ataması için Bakanlığın Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bugünün "Türk bayrağını daha yükseklere taşıyabilmek, çocukların göz ışıltısını daha çok artırabilmek için yeni meslektaşları çalışma odasına davet etme günü" olduğunu söyledi.

Selçuk, "Her bir öğretmen arkadaşımın Milli Eğitim Bakanlığının değerli ve özel bir mensubu, saygın bir bireyi olduğunu bilmelerini özellikle isterim. Öğretmenlik ateşten bir gömlek olmanın ötesinde ateşten bir kaftandır. Öğretmenlik, hayali, şefkati, merhameti, çabası, gayreti, vicdanı olmayanın yapabileceği bir iş değildir. Öğretmenlik bir geçim vasıtası değildir." dedi.

Çocukların sevdikleri öğretmenleriyle daha başarılı olduklarına, bu nedenle şefkatin, merhametin gereğinin daha çok ortaya çıktığına dikkati çeken Selçuk, "Bu duygu ve düşünceler içinde hepinizin bizimle birlikte olmaya can attığınızı biliyorum değerli meslektaşlarım. Bu bağlamda da ülkemiz için daha iyiye, güzele hizmet etme şerefini birlikte paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

"Atama 92 alanda 79 ilimizde gerçekleştirilecek"

Bakan Selçuk, atamalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Atama 92 alanda 79 ilimizde gerçekleştirilecek. Yani sadece belli bir bölge veya birkaç şehirde değil. Kontenjanların illere göre dağılımında doluluk oranı en düşük il olan İstanbul'u örnek vereyim; 3 bin 658 sözleşmeli öğretmen kontenjanı var İstanbul'da. Bu, bütün kontenjanın yaklaşık yüzde 18'ine denk geliyor. Bu aynı zamanda şunu ifade ediyor; ülkemizin her bölgesinde hizmete hazır olan arkadaşlarımız var."

Atanacak öğretmenlere başarılar dileyen Selçuk, "Onlar bu duygu, düşünce ve heyecanlarını kaybetmezlerse emin olun bayrağımızı çok daha yükseklere taşıyacağız. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş olan tüm meslektaşlarımızı, özellikle bayrağımızın dalgalandığı her yerde şanla şerefle görev yapmaktayken şehit düşen öğretmenlerimizi de saygıyla ve minnetle anıyorum." diye konuştu.

Toplam öğretmen sayısı 924 bine ulaşacak

MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu da "Bugün yapılacak 20 bin öğretmen atamasıyla birlikte Türkiye geneli öğretmen doluluk oranı yüzde 89'dan yüzde 92'ye çıkacaktır. 20 bin öğretmen atamasıyla birlikte toplam öğretmen sayımız 924 bine ulaşmış olacak. Öğretmen arkadaşlarımız 2 Eylül itibarıyla okullarda görevlerine başlayacak." dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, salondakilerden kura numarası için 9 ayrı rakam istedi. Ardından belirlenen kura numarasına göre atama yapmak üzere butona, Selçuk'un kürsüye çağırdığı kız çocuğu bastı.

Çekilen kura sonucunda ataması yapılan öğretmen adayları büyük sevinç yaşadı. Bazı öğretmenler sevinç gözyaşları dökerken, bazıları da mutlu haberi telefon ettikleri yakınlarıyla paylaştı.

"Çalışmalarımız devam ediyor"

Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Selçuk, öğretmen atamalarının insanların hayalleriyle, gelecekleriyle ilgili bir konu olduğuna işaret ederek, "Bu sadece mesleğe atanma değil hayata atılma, bir gelecek kurma meselesi. O yüzden burada bizim de vesile, aracı olmamız bizleri çok mutlu kılıyor. Milli Eğitim Bakanlığının, okullarımızın yürekleri bu şekilde atan meslektaşlarımızla zenginleşmiş olmasını da büyük bir kazanç olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Bakan Selçuk, yeniden öğretmen atamaları olup olmayacağına ilişkin soruya, "Onlar için yine çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah onları paylaşacağız sizinle." yanıtını verdi.

Atanma mutluluğunu yaşayan öğretmenlerden Esra Taşdemir, "İstanbul Küçükçekmece, birinci tercihim çıktı. 9 yıldır bekliyordum. Tarih öğretmeni olarak atandım." diye konuştu.

İki çocuk annesi Reyhan Keskin de mutluluğunu, "Erzurum'a atandım. Nakış öğretmenliği mezunuyum, 15'nci yılım. Nasip bu yılmış. Çok mutluyum." sözleriyle dile getirdi.

Tuba Özcan da "Kırıkkale'ye özel eğitim öğretmeni olarak atandım. Üç senedir bekliyorum. Şu an çok mutluyum. İsteyen herkese nasip olsun." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca ilk kez atanan öğretmenlere SMS ile de bilgi verildi.

Atamaların bölgeler bazındaki dağılımı

Atama kapsamında 92 alan, 79 ile dağıtıldı. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması içinde 89 kontenjan milli sporculara ayrıldı.

20 bin sözleşmeli öğretmen kontenjanının bölgeler bazındaki dağılımı şöyle oldu:

"Marmara Bölgesi'ne 5 bin 701 (kontenjanın yüzde 28,63'ü), Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne 4 bin 435 (kontenjanın yüzde 22,27'si), Doğu Anadolu Bölgesi'ne 3 bin 328 (kontenjanın yüzde 16,21'i), Karadeniz Bölgesi'ne 2 bin 202 (kontenjanın yüzde 11,06'sı), İç Anadolu Bölgesi'ne 2 bin 181 (kontenjanın yüzde 10,95'i), Akdeniz Bölgesi'ne bin 514 (kontenjanın yüzde 7,60'ı), Ege Bölgesi'ne 553 (kontenjanın yüzde 2,78'i)."

En çok kontenjan verilen iller

Türkiye genelinde öğretmen doluluk oranı bu atamalarla yüzde 92'ye ulaşırken, en fazla kontenjan verilen 10 il İstanbul (3 bin 658), Şanlıurfa (2 bin 53), Konya (bin 14), Van (861) Kahramanmaraş (828), Tekirdağ (638), Şırnak (611), Diyarbakır (539), Ağrı (522) ve Bursa (518) oldu.

Doluluk oranı en düşük il olan İstanbul'a verilen kontenjan oranı, bugünkü atama dönemi kontenjanının yüzde 18,2'sine karşılık geliyor.

İstanbul'un 38 ilçesine verilen 3 bin 658 kontenjanın dağılımında il içindeki doluluk oranı en düşük olan ilçelerin alan bazındaki ihtiyaçları göz önünde bulunduruldu. Örneğin Esenyurt ilçesine değişik alanlarda 547 kontenjan verilirken, doluluk oranı yüzde 58,50'den yüzde 66,96'ya, Bağcılar'da 472 kontenjan verilirken doluluk oranı yüzde 57,99'dan yüzde 64,89'a, Sultangazi ilçesine verilen 446 kontenjanla da doluluk oranı yüzde 49,31'den yüzde 58,80'e çıkarıldı.

Geriye kalan 16 bin 342 kontenjan, 78 ilin öğretmen doluluk oranının en düşük olduğu ilçelerinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak dağıtıldı.

Öte yandan, en çok kontenjan ayrılan ilk 10 alan ise şöyle oldu:

"Sınıf öğretmenliği (2 bin 11), İngilizce (bin 960), Türk dili ve edebiyatı (bin 922), okul öncesi öğretmenliği (bin 599), okul öncesi öğretmenliği (bin 599), din kültürü ve ahlak bilgisi (bin 922), ilköğretim matematik öğretmenliği (bin 448), özel eğitim (bin 410), rehberlik (bin 120), Türkçe (bin 149), Fen bilimleri (bin 149)."

Kaynak: AA