20 bin sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz yarın yayımlanacak - Haberler
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20 bin sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz yarın yayımlanacak

20 bin sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz yarın yayımlanacak
AA / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığının 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuzun yarın yayımlanacağını bildirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığının 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuzun yarın yayımlanacağını bildirdi.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli adaylarımız, Sağlık Bakanlığının 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Yarın kılavuzu yayımlayacağız ve tercih sürecini başlatacağız. Sizlere ve sağlık camiasına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz yarın yayımlanacak

20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz yarın yayımlanacak

 Üzerinde Çince yazılar bulunan aşıların 'Biontech' firmasına ait olduğu ortaya çıktı

Üzerinde Çince yazılar bulunan aşıların "Biontech" firmasına ait olduğu ortaya çıktı

AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri

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