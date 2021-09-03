20 bin öğretmenin ataması yapıldı: Atanan öğretmenler büyük sevinç yaşadı
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20 bin öğretmenin ataması yapıldı: Atanan öğretmenler büyük sevinç yaşadı

20 bin öğretmenin ataması yapıldı: Atanan öğretmenler büyük sevinç yaşadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ının katılımıyla düzenlenen törende 20 bin öğretmenin ataması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ının katılımıyla düzenlenen törende 20 bin öğretmenin ataması yapıldı. Ataması gerçekleştirilen öğretmenler büyük sevinç sevinç yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından sahneye kurulan ekranda atanan öğretmenlerin isimleri yer aldı. Ekranda kendi isimlerini gören öğretmenler ve aileleri büyük sevinç yaşadı. İsimlerini göremeyenler ise büyük bir heyecanla e-devlet sonuçların düşmesini bekledi.

"Sabırsızlıkla sisteme düşmesini bekliyorum"

Çok heyecanlı olduğunu ifade eden Fen Bilgisi Öğretmeni Nurcan Yaman, "Kartal'dan geldim. Buraya davet edildim. Erken saatte geldim. Ekran çok hızlı geçti. Ben de sabırsızlıkla sisteme düşmesini bekliyorum" dedi.

"Bana da sürpriz oldu"

Iğdır Anadolu Lisesine atandığını dile getiren Din Kültürü öğretmeni Ebru Sade, "38'nci tercihimdi. Pek beklemiyordum. Bana da sürpriz oldu. Atanmak güzel. Çok mutlu oldum. 1 senedir bekliyordum. 3'üncü senemde atanmış oldum" diye konuştu.

"İstediğimiz bir yerdi"

İstediği yere atandığını söyleyen öğretmen Hakan Sağın, "3 yıl önce mezun oldum. 2'nci kez sınava girdim. Iğdır'a atandım. Tam yerini göremedim. Çok mutluyuz. Devletimize teşekkür ediyoruz. İstediğimiz bir yerdi. Heyecanla gideceğimiz günü bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"10 senedir bekliyordum"

Diyarbakır Ergani'ye atandığını dile getiren Sedat Gökkaya, "7'nci tercihimdi. Çok mutluyuz. Çok heyecanlıyız. Darısı tüm arkadaşlarımızın başına. 10 senedir bekliyordum. Eşim bu süreçte çok yardımcı oldu. Kendisi de sınıf öğretmeni" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde konuştu: (1)
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