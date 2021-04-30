20 bin öğretmen atamasında yeni gelişme! Öğretmen ataması mülakat yerleri açıklandı mı?
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20 bin öğretmen atamasında yeni gelişme! Öğretmen ataması mülakat yerleri açıklandı mı?

20 bin öğretmen atamasında yeni gelişme! Öğretmen ataması mülakat yerleri açıklandı mı?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

MEB tarafından 20 bin öğretmen ataması mülakat yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili neler söyledi? 20 bin öğretmen atamasında yeni gelişme! Öğretmen ataması mülakat yerleri açıklandı mı?

MEB tarafından 20 bin öğretmen ataması mülakat yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili neler söyledi? 20 bin öğretmen atamasında yeni gelişme! Öğretmen ataması mülakat yerleri açıklandı mı?

20 BİN ÖĞRETMEN MÜLAKAT ATAMASI TARİHİ

20 bin öğretmen alımı sözlü sınavlar 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak. Atama tercihlerinin sonuçları ise en son süreçte 8 Eylül'de duyurulacak.

Sözlü sınavlar 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak, sonuçlar 8 Temmuz'da açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.

BAKAN SELÇUK AÇIKLAMALARI

"Daha çok atama olması, daha çok meslektaşımızla beraber olmak, elbette hepimizin arzusu. AK Parti döneminde de hep 40 bin ve üzerinde atamalar yapıldı. Bu sene için salgından kaynaklanan bir takım sorunlar ve bütçe olanakları ile ilgili bazı problemler, bütün bunlardan dolayı 20 bin kısıtı geldi, ama her zaman bizim işimiz, koşturmacamız bunun artması ile taleplerde bulunmak, görüşmeler yapmak."

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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