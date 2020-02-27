20 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Konya'nın Sarayönü ilçesinde, geri dönüşüm ve atık yağlardan elde edilmiş 20 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Konya'nın Sarayönü ilçesinde, geri dönüşüm ve atık yağlardan elde edilmiş 20 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Ladik Mahallesi'ndeki bir iş yerinde, geri dönüşüm ve atık yağlardan kaçak akaryakıt üretilerek piyasaya sürüldüğü ihbarını aldı.
Ekipler, iş yerine yaptığı baskında, plastik tanklara konulmuş 20 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
İş yeri sahibinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA