20 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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20 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Konya'nın Sarayönü ilçesinde, geri dönüşüm ve atık yağlardan elde edilmiş 20 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

27.02.2020 17:11 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:12
20 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

'nın ilçesinde, geri dönüşüm ve atık yağlardan elde edilmiş 20 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Ladik Mahallesi'ndeki bir iş yerinde, geri dönüşüm ve atık yağlardan kaçak akaryakıt üretilerek piyasaya sürüldüğü ihbarını aldı.

Ekipler, iş yerine yaptığı baskında, plastik tanklara konulmuş 20 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

İş yeri sahibinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: 20 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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